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İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

İstanbul Eyüpsultan'da dehşete düşüren anlar yaşandı… Otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeye copla saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:04
İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

Araç sürücüsü, kuryeye copla saldırdı. Görenleri hayrete düşüren olay iki gün önce İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı.

İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

Alibeyköy'de seyir halinde olan 34 GGZ 229 plakalı motosiklet sürücüsü ile 34 YR 6730 plakalı otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Eyüpsultan'da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video

İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

COPLA İNİP KURYEYİ DARBETTİ

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi.

İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

Sürücünün elindeki copla darbettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı.

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