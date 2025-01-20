İstanbul’da hayrete düşüren görüntü: Eline aldığı copla kuryeye kabusu yaşattı!

Araç sürücüsü, kuryeye copla saldırdı. Görenleri hayrete düşüren olay iki gün önce İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Alibeyköy'de seyir halinde olan 34 GGZ 229 plakalı motosiklet sürücüsü ile 34 YR 6730 plakalı otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Eyüpsultan'da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı. COPLA İNİP KURYEYİ DARBETTİ Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darbettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı. Yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.