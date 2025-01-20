Video Yaşam Eyüpsultan'da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video
Eyüpsultan'da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video

Eyüpsultan'da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video

20.01.2025 | 10:22

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla darbetti. O anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GGZ 229 plakalı motosiklet sürücüsü ile 34 YR 6730 plakalı otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

COPLA İNİP KURYEYİ DARBETTİ

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darbettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı. Yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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