İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

Şüpheli şahsı tespit etmek için 44 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini, kapkaç yapmak için uygun anı kolladığını, kadın şahsın ikametine giriş yapacağı sırada olay gerçekleştirdiğini tespit etti.