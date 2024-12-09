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İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

İnanılmaz olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir kuyumcudan çıkan kadının çantasını kapkaç yaparak çalan şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:47
İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul polisi, 7 Aralık'ta Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bir kadın şahsın çantasının kapkaç yapılarak alındığı ihbarı üzerine düğmeye bastı.

İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

Şüpheli şahsı tespit etmek için 44 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini, kapkaç yapmak için uygun anı kolladığını, kadın şahsın ikametine giriş yapacağı sırada olay gerçekleştirdiğini tespit etti.

İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

Olayı gerçekleştiren N.G.(34) isimli şüpheli Fındıklı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

Şüphelinin çanta içerisinde bulunan 2 gram 24 ayar altın ve 10 Dolarlık parayı bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği ardından çantayı boş bir araziye attığı belirlendi.

İstanbul’da inanılmaz görüntü: Kuyumcudan çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı!

Çanta belirlenen arazide içerisindeki telefonla birlikte ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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