İstanbul'da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 27 yaşındaki Ayşe A, tartışma yaşadığı babası Atalay A.(60)'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Genç kız emniyetteki ifadesinde; "Babam eve alkollü gelmişti. Bıçakla annemin üzerine yürüdü. Bıçak yere düşünce alıp olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli kız kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:21