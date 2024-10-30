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İstanbul'da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 27 yaşındaki Ayşe A, tartışma yaşadığı babası Atalay A.(60)'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Genç kız emniyetteki ifadesinde; "Babam eve alkollü gelmişti. Bıçakla annemin üzerine yürüdü. Bıçak yere düşünce alıp olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli kız kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:21
İstanbul’da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da 27 yaşındaki Ayşe A., eve alkollü gelen ve bıçakla annesinin üzerine yürüyen babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan genç kız, "Bize sürekli şiddet uyguluyordu" dedi.

İstanbul’da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Atalay A. eve alkollü bir şekilde geldi ve eşi S.A. ile tartışmaya başladı.

İstanbul’da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartışma esnasında eline bıçak alan adam eşinin üzerine yürüdü. Araya kızı girince iddiaya göre bıçak yere düştü bıçağı alan kızı Ayşe A. yaşlı adamı bıçakladı. Ardından polise haber verildi.

İstanbul’da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Adreste bıçaklı kavga ihbarına giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'nın bıçakla yaralandığını tespit etti. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul’da korkunç olay: Genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

"ELİNDE BIÇAKLA ANNEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü gelip anneme ve bana şiddet uyguluyordu. Olay günü yine tartışma çıktı.

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