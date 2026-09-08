İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun: Çaldığı paralarla sevgilisine estetik yaptırmış! ‘Pişman değilim’

5 YILDA 122 MILYON TL

Mesut A.'nın 2021 yılında şirketin paralarını zimmetine geçirmeye başladığı ve bu durumun 2026 yılına kadar 5 yıl boyunca devam ettiği ortaya çıktı. Mesut A. önce paraları yakın çevresine aktararak, kendisine araba ve ev alarak harcadı. Daha sonra eşiyle boşanma aşamasına geldiği, bu sebeple evini önce annesinin, daha sonra sevgilisinin üzerine yaptığı öğrenildi. Ancak hâlihazırda karısına da milyonlarca lira transfer yaptığı ortaya çıktı. Aynı şirkette çalışan muhasebe biriminden 1 kişi ve 1 depocu da dâhil olmak üzere aynı şirketten toplam 4 kişi yakalandı.