İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun: Çaldığı paralarla sevgilisine estetik yaptırmış! ‘Pişman değilim’

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir bilişim şirketinin sahibi, muhasebe biriminin kendisini dolandırdığından şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; muhasebe sorumlusu Mesut A., 3 şirket çalışanı ve Mesut A.'nın annesi, babası, eşi ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada, Mesut A.'nın şirket hesabından kendi üzerine geçirdiği 122 milyon TL ile sevgilisinin estetik operasyonuna milyonlar harcadığı tespit edildi. Mesut A. emniyetteki ilk ifadesinde "Pişman değilim." derken savunması ise pes dedirtti. İşte akılalmaz olayın detayları...