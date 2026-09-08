Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

İstanbul'da bir şirkette muhasebe personeli olarak çalışan 36 yaşındaki M.A.'nın, son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendi hesabının yanı sıra diğer şüphelilerin banka hesaplarına aktardığı ve şirketi tam 122 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Şüpheli para trafiğini mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla aralarında M.A.'nın da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı. İşte akılalmaz olayın detayları...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:04