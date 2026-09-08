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İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

İstanbul'da bir şirkette muhasebe personeli olarak çalışan 36 yaşındaki M.A.'nın, son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendi hesabının yanı sıra diğer şüphelilerin banka hesaplarına aktardığı ve şirketi tam 122 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Şüpheli para trafiğini mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla aralarında M.A.'nın da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı. İşte akılalmaz olayın detayları...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:04
İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı.

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

Yapılan incelemelerde bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan M.A.'nın, son yıllarca şirkete yapılan ödemeleri usulsüz şekilde kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı belirlendi.

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

122 MİLYONLUK VURGUN

Bu yöntemle şirketin 122 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilirken, M.A. ile şüpheli para trafiği içerisinde bulunan diğer kişiler de tek tek belirlendi.

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muhasebe personeli M.A.'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

HESAPLARA BLOKE, 5 TAŞINMAZ VE 12 ARACA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Bu kapsamda 5 taşınmaza ve 12 araca el konuldu.

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…
İstanbul’da muhasebeciden 122 milyonluk vurgun! Çalıştığı şirketi yıllardır böyle dolandırıyormuş…
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL