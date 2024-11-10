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İstanbul'da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL'lik altın vurgunu

İstanbul Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yok artık dedirten hırsızlık olayı meydanı geldi. Yaşanan hırsızlık olayında müşteri kılığında girdiği kuyumcuda, çalışanı oyalayarak 336 bin TL değerinde altın çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çaldığı altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:37
İstanbul’da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL’lik altın vurgunu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 8 Kasım 2024 tarihinde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul’da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL’lik altın vurgunu

İşyeri içerisindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

İstanbul’da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL’lik altın vurgunu

Ö.S. isimli şüpheli kadının, iş yeri çalışanını oyalayarak tezgah üzerinde bulunan 3 külçe toplam ağırlığı 112 gram olan 336 bin TL değerindeki altınları alıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

İstanbul’da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL’lik altın vurgunu

Araştırmaların devamında şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan iki farklı kuyumcuda çalmış olduğu altınları bozdurduğu tespit edildi.

İstanbul’da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL’lik altın vurgunu

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

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