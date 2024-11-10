İstanbul'da şoke eden görüntü: Kadınların 336 bin TL'lik altın vurgunu
İstanbul Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yok artık dedirten hırsızlık olayı meydanı geldi. Yaşanan hırsızlık olayında müşteri kılığında girdiği kuyumcuda, çalışanı oyalayarak 336 bin TL değerinde altın çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çaldığı altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:37