İstanbul’da şoke eden tesadüf: Polisi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’dan 1 yıl sonra yine zehir fışkırdı! 130 milyonluk baskın...

BARONUN YAKALANDIĞI VİLLAYA 130 MİLYONLUK OPERASYON

Uyuşturucu baronu ve sevgilisinin yaşadığı villa, tam bir yıl sonra yeni bir uyuşturucu operasyonuyla tekrar gündeme geldi. Bu kez Türk vatandaşlarından oluşan bir şebeke, gündüzleri lüks bir yaşam sürdükleri izlenimi verirken hava karardığında uyuşturucu yüklü otomobilleriyle piyasaya sevkiyat yapmaya hazırlanıyordu. Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere satış için yola çıktıkları sırada baskın yaptı.