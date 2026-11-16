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İstanbul'da şoke eden tesadüf: Polisi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’dan 1 yıl sonra yine zehir fışkırdı! 130 milyonluk baskın...
İstanbul'da şoke eden tesadüf: Polisi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’dan 1 yıl sonra yine zehir fışkırdı! 130 milyonluk baskın...
Polisi içeride diri diri yakmak istemişlerdi... İstanbul'daki aynı villada tam bir yıl sonra akılalmaz bir uyuşturucu şoku daha yaşandı. İranlı barondan aylar sonra bu kez başka bir şebekenin "karargâh" olarak seçtiği milyonluk lüks villaya giren narkotik ekipleri, sevkiyata hazırlanan 130 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirdi. SABAH iki operasyonun da detayları ve görüntülerine ulaştı.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:39