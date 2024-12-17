İstanbul’da taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog: TEM’de ne işimiz var!

İlginç olay cuma günü Esenyurt'ta yaşandı. Bir alışveriş merkezinin önünden taksiye binen kadın müşteri Mecidiyeköy'e gitmek istedi. Taksici önce kabul etti, sonra yola çıkınca 'TEM'den gidebilirim' dedi. Yolcu ise 'Mecidiyeköy meydana gideceğim, TEM'de ne işimiz var' diyerek durumu kabul etmedi. D-100 karayolunda trafiği bahane eden sürücü gitmek istemedi. Bunun üzerine yolcu, Bakırköy İncirliye bırakmasını rica etti. Ancak orada da trafik olduğunu belirten sürücü götüremeyeceğini söyledi. Duruma sinirlenen kadın yolcu o anları telefonla kayıt altına aldı. Bir türlü yer beğenmeyen sürücü, yolcuyu aldığı alışveriş merkezinin önüne tekrar bırakarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı... Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video