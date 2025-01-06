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İstanbul'da yok artık dedirten olay: Çalışır haldeki çamaşır makinesi öyle şeylere sebep oldu ki...
İstanbul'da yok artık dedirten olay: Çalışır haldeki çamaşır makinesi öyle şeylere sebep oldu ki...
Kağıthane'de iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra evden çıktı. Akşam saatlerinde bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeden yardım istedi. Camdan eve giren itfaiye erinin yaptığı kontrollerde, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiği ve kapının açılmasını engellediği ortaya çıktı. Olayı duyan çevre sakinleri "Çamaşır makinesi yürümüş" diyerek kahkahaya boğuldu.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:18