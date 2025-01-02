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İstanbul'da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!
İstanbul'da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!
İstanbul Kağıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darbedilldiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:53