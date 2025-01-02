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İstanbul'da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!

İstanbul Kağıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darbedilldiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:53
İstanbul’da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!

Olay, 1 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe A. (22) ve arkadaşı Efe B. (21) yılbaşı eğlencesi için ofiste biraraya geldi.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!

İlerleyen saatlerde bir şüpheli ofis önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtarı çıkaran şüpheli motosikleti çalıştırmak istedi.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!

Eefe A. ve Efe B. bu sırada ofistekia güvenlik kamerasından motosikletin yanına bir kişinin yaklaştığını fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaştan Efe A. şüpheliye yumruk attı.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!

Yere düşen şüpheli Efe A. ve Efe B. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Çalmaya çalıştığı motosiklletin sahibi darbetti! Şikayetçi oldu!

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Efe A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Emniyete götürülen Engin Y.'nin (27) poliste benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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