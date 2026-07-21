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Çekirge istilası mı başladı? İstanbul'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Marmara Bölgesi'nde günlerdir evlerin balkonlarına, pencere pervazlarına kadar konarak görenleri şaşkına çeviren dev çekirgeler, "Balkanlar'dan sürü halinde mi geliyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti. Sosyal medyayı esir alan korkutucu istila iddiaları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, milyonlarca vatandaşı tedirgin eden o devasa böceklerin ardındaki sır ne?

Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:17
Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilen dev çekirge sürüleri, Marmara Bölgesi'nde büyük bir paniğin fitilini ateşledi. Edirne'den başlayarak kısa sürede İstanbul'un batı ilçeleri ve Kocaeli'ne kadar yayıldığı öne sürülen dev böcekler, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI: BALKON VE PENCERELERİ SARDILAR

Özellikle akşam saatlerinde evlerin pencere pervazlarına, bahçelerine ve balkonlarına konan dev çekirgeler, görenleri adeta dehşete düşürdü.

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen paylaşımlar sonrası, bu hareketliliğin doğu kesimlere doğru ilerlediği söylentileri vatandaşlar arasındaki korkuyu daha da artırdı.

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Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

KOMŞUDAKİ İLAÇLAMA TEDİRGİNLİK YARATMIŞTI

İddiaların ve paniğin alevlenmesinde komşu ülke Yunanistan'daki hareketlilik de büyük rol oynadı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre; Dedeağaç ile Gümülcine arasındaki Kozlukebir ve Şapçı bölgelerinde artan çekirge yoğunluğuna karşı geniş çaplı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Bu durum, "Sıra Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu akıllara getirirken, başta İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere tüm bölgede endişeli bir bekleyişe yol açtı.

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI NOKTAYI KOYDU

Günlerdir süren ve adeta bir şehir efsanesine dönüşen "çekirge istilası" iddiaları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Milyonların merakla beklediği o net açıklama yapıldı. Bakanlık yetkilileri, sosyal mecralarda dolaşan felaket senaryolarını kesin bir dille yalanlayarak gerçeği tüm şeffaflığıyla ortaya çıkardı.

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, durumun tamamen kontrol altında olduğu ve abartılacak bir tablo bulunmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "İddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir."

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

TARIMSAL ÜRETİM İÇİN HERHANGİ BİR RİSK YOK

Hem bölgedeki çiftçilerin hem de kentte yaşayan vatandaşların yüreğine su serpen açıklamanın devamında, ekonomik bir zararın söz konusu olmadığı belirtildi. Bakanlık, bölgedeki incelemelerin sonuçlarını şu sözlerle özetledi:

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

"İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir."

Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
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