Çekirge istilası mı başladı? İstanbul’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, durumun tamamen kontrol altında olduğu ve abartılacak bir tablo bulunmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "İddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir."