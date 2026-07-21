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Çekirge istilası mı başladı? İstanbul'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Çekirge istilası mı başladı? İstanbul'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi
Marmara Bölgesi'nde günlerdir evlerin balkonlarına, pencere pervazlarına kadar konarak görenleri şaşkına çeviren dev çekirgeler, "Balkanlar'dan sürü halinde mi geliyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti. Sosyal medyayı esir alan korkutucu istila iddiaları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, milyonlarca vatandaşı tedirgin eden o devasa böceklerin ardındaki sır ne?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:17