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İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar
İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar
İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamera skandalı yaşandı. Lazer epilasyon cihazlarına yerleştirdikleri gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerini kaydedip internette satan vicdansızlar polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin "Secret TV +18" isimli Telegram kanalından 14 bin video servis ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 13:04