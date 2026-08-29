İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformlarında para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.