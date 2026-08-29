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İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamera skandalı yaşandı. Lazer epilasyon cihazlarına yerleştirdikleri gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerini kaydedip internette satan vicdansızlar polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin "Secret TV +18" isimli Telegram kanalından 14 bin video servis ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:02 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 13:04
İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformlarında para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.

İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

GÜZELLİK CİHAZLARININ İÇİNE GİZLİ DÜZENEK KURMUŞLAR

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Ekiplerin incelemelerinde 1 adet aktif gizli kamera düzeneği yerleştirilmiş RIP cihazı, 6 adet sökülü vaziyette RIP cihazı, çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtı ele geçirildi.

İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

14 BİN MAHREM GÖRÜNTÜYÜ TELEGRAMDA SATTILAR

Siber ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde skandalın boyutu gözler önüne serildi.

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İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

Zanlıların, müşterilerin haberi olmadan çekilen 14 bin video kaydını "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ile X (Twitter) kanalları üzerinden ücret karşılığında abonelerine izlettiği belirlendi.

İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Suç eşyalarına el konulurken, skandalın adresi olan iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen diğer şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

Emniyete götürülen iki zanlı hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Müstehcenlik" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #TELEGRAM #BAKIRKÖY