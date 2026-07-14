İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak... 

TAM 6 İSTASYON KAPATILDI!

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu kapsamında, güvenlik ve sporcu sağlığı gerekçesiyle metrobüs hattının en yoğun kullanılan Anadolu Yakası etapları geçici olarak devre dışı kalıyor. Bu kapsamda aşağıdaki metrobüs istasyonları, geçici olarak yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır:

- Fikirtepe

- Uzunçayır

- Acıbadem

- Altunizade

- Burhaniye

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü