İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...
İstanbul'da milyonlarca toplu taşıma kullanıcısını ilgilendiren kritik bir son dakika kararı alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve etkinlik kararları doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle şehrin ana ulaşım damarı olan metrobüs hattında güzergah değişikliğine gidiliyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayacak olan bu geçici uygulama, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 17:11