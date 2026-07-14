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İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak... 

İstanbul'da milyonlarca toplu taşıma kullanıcısını ilgilendiren kritik bir son dakika kararı alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve etkinlik kararları doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle şehrin ana ulaşım damarı olan metrobüs hattında güzergah değişikliğine gidiliyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayacak olan bu geçici uygulama, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 17:11
İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

İstanbul Valiliği kararıyla 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren metrobüs hattında kritik bir değişiklik uygulanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılmasıyla birlikte metrobüsler, nadir görülen bir şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanacak. Tam 6 istasyonun tamamen yolcu alımına kapatılacağı bu büyük düzenleme hakkındaki bilgiler, vatandaşların mağduriyet yaşamama açısından ön plana çıktı.

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

TAM 6 İSTASYON KAPATILDI!

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu kapsamında, güvenlik ve sporcu sağlığı gerekçesiyle metrobüs hattının en yoğun kullanılan Anadolu Yakası etapları geçici olarak devre dışı kalıyor. Bu kapsamda aşağıdaki metrobüs istasyonları, geçici olarak yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır:

- Fikirtepe

- Uzunçayır

- Acıbadem

- Altunizade

- Burhaniye

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

METROBÜSÜN YENİ ROTASI BELLİ OLDU

Alınan karar doğrultusunda Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye ve doğrudan etkinlik alanı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonları yolcu iniş ve binişlerine tamamen kapatıldı. Toplu taşımanın aksamaması için geliştirilen acil eylem planına göre Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde metrobüs araçları, Söğütlüçeşme'den hareket ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanarak doğrudan Zincirlikuyu istasyonuna bağlanacak.

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İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

İKİ YAKA ARASI ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Yapılan bu zorunlu değişiklik nedeniyle yetkililer, yolcuların mağdur olmaması için aktarma noktalarını net bir şekilde belirledi. Çarşamba günü iki yaka arasında seyahat edecek vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇECEKLER

Söğütlüçeşme istasyonundan metrobüse binen yolcular, hiçbir ara durakta (Fikirtepe-Burhaniye arası kapalı olduğundan) durmaksızın FSM Köprüsü üzerinden doğrudan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaştırılacak. Yolcular, Zincirlikuyu'dan normal hatlara aktarma yaparak yollarına devam edebilecek.

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇECEKLER

Beylikdüzü ve diğer batı yönlerinden gelip Anadolu Yakası'na geçmek isteyen tüm yolcuların, mutlaka Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda inerek Anadolu Yakası yönüne giden özel FSM ring araçlarına aktarma yapması gerekecek.

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

İETT OTOBÜS HATLARINDA DA GÜZERGÂHLAR DEĞİŞTİ

Sadece metrobüs hattı değil, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayan kritik İETT otobüs hatları da bu kısıtlamalardan doğrudan etkilendi. Valilik kararıyla köprü trafiğinin bypass edilmesi amacıyla şu hatlarda özel güzergâhlar tanımlandı:

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

- 129T, 251, 256 ve 522 numaralı popüler hatların tamamı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanarak hizmet verecek.

- Bu hatlardan 129T, 251 ve 256 numaralı otobüsler, ana güzergâhlarının dışına çıkarak Ataşehir güzergâhı üzerinden çalışacak.

- Bölgenin en yoğun hatlarından biri olan 522 numaralı otobüs ise geçici olarak Santral Ümraniye güzergâhını takip ederek seferlerini tamamlayacak.

İstanbullular dikkat! Metrobüs rotası değişti: Tam 6 istasyon kullanılamayacak...

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, güvenlik tedbirleri kapsamında anlık yol kapamaları ve güzergâh değişiklikleri yaşanabileceğini hatırlatarak, İstanbulluların yola çıkmadan önce güncel duyuruları takip etmelerini önemle tavsiye ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör