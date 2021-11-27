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İstanbul’u kuraklık vurdu! Su dolu alanlarda şimdi keçiler otluyor!

İstanbul'da ki barajları kuraklık vurdu. Barajların doluluk oranı yüzde 41.44'e kadar gerilerken Alibeyköy Barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:05
İstanbul’u kuraklık vurdu! Su dolu alanlarda şimdi keçiler otluyor!

İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’u kuraklık vurdu! Su dolu alanlarda şimdi keçiler otluyor!

Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı.

İstanbul’u kuraklık vurdu! Su dolu alanlarda şimdi keçiler otluyor!

Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul’u kuraklık vurdu! Su dolu alanlarda şimdi keçiler otluyor!

KEÇİLER OTLUYOR

İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu. Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü.

İstanbul’u kuraklık vurdu! Su dolu alanlarda şimdi keçiler otluyor!

SON 10 YILIN...

Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

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