Trend Galeri Trend Yaşam İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: 'Guinness Rekorlar Kitabı'na böyle girdiler...

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: 'Guinness Rekorlar Kitabı'na böyle girdiler...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir aile, bir asrı aşkın süredir devam eden inanılmaz tesadüfle Guinness Dünya Rekorları'na adını altın harflerle yazdırdı. 1907 yılında başlayan ve 2025'e kadar devam eden bu zincirde; ailenin tam 5 nesli üst üste aynı tarihte dünyaya geldi.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:21
İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

ABD'de yaşayan Harlow ve Bell ailesi, matematiksel olasılıkları altüst eden bir aile geleneğiyle Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tescillendi.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

12 Kasım 2026 tarihinde açıklanan rapora göre; ailenin birbirini takip eden tam beş kuşağı aynı takvim yaprağında, 14 Eylül tarihinde doğarak bir asrı aşan eşsiz bir rekora imza attı.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

1907'DE BAŞLAYAN MUCİZE ZİNCİR

Ailenin akıllara durgunluk veren doğum günü zinciri, küçük Arthur'un büyük büyükbabası Wilber Harlow ile başladı ve tam 118 yıl sonra Arthur'un doğumuyla dünya rekoruna dönüştü:

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İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

İŞTE O 5 KUŞAK!

1. Kuşak: Wilber Harlow – 14 Eylül 1907

2. Kuşak: Addie Harlow – 14 Eylül 1949

3. Kuşak: Donald Harlow – 14 Eylül 1972

4. Kuşak: Emma Bell – 14 Eylül 1997

5. Kuşak: Arthur Bell – 14 Eylül 2025

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, ailenin bu başarısıyla 1800'lü yıllardan bu yana yedi farklı aile tarafından paylaşılan "aynı gün doğan dört kuşak" rekorunu geride bıraktığını ve unvanın tek sahibi olduğunu duyurdu.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

CİNSİYET SIRALAMASI BİLE ŞAŞMADI

Rekorun en dikkat çekici detaylarından biri ise beş kuşak boyunca cinsiyet sıralamasının kusursuz bir örüntü izlemesi oldu. Ailede 14 Eylül'de doğan bebekler sırasıyla erkek, kız, erkek, kız ve erkek olarak dünyaya geldi.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

"MUCİZE ÇOCUĞUMUZ!"

Anne Emma Bell ve eşi Wyatt, ikinci çocuklarının tahmini doğum tarihinin 14 Eylül olarak belirlendiğini öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

Daha önce 4 kuşaklık rekorun farkında olduklarını ancak 5. kuşağı bekledikleri için başvuruyu ertelediklerini söyleyen Emma, "Çılgın bir tesadüf gibi görünüyordu, üstelik erkek-kız sıralamasının devam etmesi daha da inanılmazdı" dedi.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

Dede Donald Harlow ise torunu Arthur için "Evet, sen bizim mucize çocuğumuzsun!" ifadelerini kullandı.

İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

TESADÜFLER DOĞUM GÜNÜYLE SINIRLI DEĞİL!

Ailenin kader ağları yalnızca doğum günleriyle değil, evlilik ve tanışma hikayeleriyle de kesişti. Guinness kayıtlarına göre, 1907 doğumlu Wilber Harlow ve eşinin dünyaevine girdiği Missouri eyaletindeki Maryville kasabası, yıllar sonra torunları Emma ve eşi Wyatt'ın ilk kez tanıştığı yer olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör