Trend
Galeri
Trend Yaşam
İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: 'Guinness Rekorlar Kitabı'na böyle girdiler...
İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: 'Guinness Rekorlar Kitabı'na böyle girdiler...
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir aile, bir asrı aşkın süredir devam eden inanılmaz tesadüfle Guinness Dünya Rekorları'na adını altın harflerle yazdırdı. 1907 yılında başlayan ve 2025'e kadar devam eden bu zincirde; ailenin tam 5 nesli üst üste aynı tarihte dünyaya geldi.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:21