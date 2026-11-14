İstatistikleri altüst eden tesadüf! Aileden tam 5 kuşak aynı tarihte doğdu: ’Guinness Rekorlar Kitabı’na böyle girdiler...

Daha önce 4 kuşaklık rekorun farkında olduklarını ancak 5. kuşağı bekledikleri için başvuruyu ertelediklerini söyleyen Emma, "Çılgın bir tesadüf gibi görünüyordu, üstelik erkek-kız sıralamasının devam etmesi daha da inanılmazdı" dedi.