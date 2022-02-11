İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye’den de bir yer var

Turizm pandemi etkisiyle eski günlerini arasa da hala gitmek için dünyanın farklı noktalarında birbirinden güzel yerler turistleri bekliyor. Yer kürenin dört bir yanında görenleri hayran bırakan birbirinden güzel kasabalar var. Türkiye coğrafyası da turistik olarak görenlerin adeta aşık olduğu birçok yere sahip. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. JATA'nın listesinde fotoğraflarda bile şaşkına çeviren güzellikte kasabalar var. Türkiye'nin muhteşem bir kasabası da listeye girdi. İşte Avrupa kıtasındaki en güzel 30 kasaba...