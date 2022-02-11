İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

Hepsi birbirinden muhteşem! Adeta cenneten bir köşe gibi. Aralarında Türkiy'nin de hayran bırakan bir kasabası var.

30. Gura Humorului / Romanya



Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.