Trend Galeri Trend Yaşam İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

Turizm pandemi etkisiyle eski günlerini arasa da hala gitmek için dünyanın farklı noktalarında birbirinden güzel yerler turistleri bekliyor. Yer kürenin dört bir yanında görenleri hayran bırakan birbirinden güzel kasabalar var. Türkiye coğrafyası da turistik olarak görenlerin adeta aşık olduğu birçok yere sahip. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. JATA'nın listesinde fotoğraflarda bile şaşkına çeviren güzellikte kasabalar var. Türkiye'nin muhteşem bir kasabası da listeye girdi. İşte Avrupa kıtasındaki en güzel 30 kasaba...

Giriş Tarihi: 11.02.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 11:38
İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye’den de bir yer var

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

Hepsi birbirinden muhteşem! Adeta cenneten bir köşe gibi. Aralarında Türkiy'nin de hayran bırakan bir kasabası var.

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye’den de bir yer var

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye’den de bir yer var

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye’den de bir yer var

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye’den de bir yer var

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA listesinde Türkiye'den de bir yer var

26. Zalipie / Polonya

Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...

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