İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

29 Ekim 1923 Pazartesi günü Meclis'te Anayasa'nın birinci maddesi, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir' şeklinde değiştirildi. Bu kararla devletin idare biçimi değiştirilerek Cumhuriyet idaresine geçilmişti. İşte adım adım 29 Ekim 1923'e giden yolun kritik yapı taşları: 20 NİSAN 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı. 28 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'da yayınla dığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'm başlattı. 21/22 HAZİRAN 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da millî mücadeleyi başlatan, 'Amasya Genelgesi'ni yayınladı. 3 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, 'Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi. 23 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu toplantıda, 'Misak-ı Millî Kararları' kabul edildi. 4 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçildi. 11 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdaffa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. 20/22 EKİM 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüştü ve Amasya Protokolü'nü imzaladı. 7 KASIM 1919 - Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi. 12 OCAK 1920 - Meclis-i Mebusan İstanbul'da toplandı. 19 MAYIS 1920 - Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçen Osmanlı milletvekillerine bir çağrıda bulunarak, olağanüstü yetkilere sahip ve ulusun gerçek iradesini temsil edecek bir meclisin Ankara'da toplanmasını istedi. 1 NİSAN 1921 - Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı. 5 AĞUSTOS 1921 - TBMM'si tarafından- geniş yetkilere dayalı üç aylık süre ile Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi verildi. 26 AĞUSTOS 1922 - Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u, Kocatepe'den saat 05.30'da topçu ateşiyle başlattı. 1 EYLÜL 1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: 'Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!' 11 EKIM 1922 - Mudanya Ateşkesi imza edildi. 29 EKİM 1923 - Anayasa değişikliği yapılarak Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal, meclisin gizli oylamasında, oybirliği ile Cumhurbaşkanlığına seçildi.