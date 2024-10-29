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İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

Türkiye Cumhuriyeti, varlık-yokluk mücadelesiyle kazanılan bir savaşın sonunda kuruldu. Milli Mücadele'nin her anı, Cumhuriyet'e giden yolun kritik yapı taşlarını oluşturdu.

Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:24
İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

29 Ekim 1923 Pazartesi günü Meclis'te Anayasa'nın birinci maddesi, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir" şeklinde değiştirildi. Bu kararla devletin idare biçimi değiştirilerek Cumhuriyet idaresine geçilmişti.

İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

İşte adım adım 29 Ekim 1923'e giden yolun kritik yapı taşları:

20 NİSAN 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.
19 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal, Salı günü sabah saat sekizde Samsun'a çıktı.

İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

28 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'da yayınla dığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'm başlattı.

21/22 HAZİRAN 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da millî mücadeleyi başlatan, "Amasya Genelgesi"ni yayınladı.

İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

3 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, "Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.

23 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu toplantıda, "Misak-ı Millî Kararları" kabul edildi.

İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

4 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçildi.

11 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdaffa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi.

20/22 EKİM 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüştü ve Amasya Protokolü'nü imzaladı.

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