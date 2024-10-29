İşte Cumhuriyet’e giden yolun kritik yapı taşları

29 Ekim 1923 Pazartesi günü Meclis'te Anayasa'nın birinci maddesi, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir" şeklinde değiştirildi. Bu kararla devletin idare biçimi değiştirilerek Cumhuriyet idaresine geçilmişti.