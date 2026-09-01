İşte İdris Naim Şahin’in 3,5 saatlik savcılık ifadesi! Bin liralık “çakarlı” araç sözleşmesi, "Ömür Yücel" çelişkisi...

"4 ARAÇ TAHSİS HAKKIM VAR"

Eski Bakan Şahin, İçişleri Bakanlığı görevi nedeniyle kendisine 4 araç tahsis hakkı bulunduğunu söyledi. İfadesinde 34 SL 313, 34 S 7815, 34 RM 8677, 34 EMT 156 ve 34 MES 340 plakalı araçlara ilişkin savcılık sorularını yanıtladı. Bazı araçları hatırlamadığını belirten Şahin, kiralama işlemlerinin büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından organize edildiğini söyledi. Şahin ayrıca, "Adıma tahsisli araçları ben kullanırım, fakat benim kullanımımda olmadığı dönemlerde kimin kullandığını bilmiyorum" savunmasını yaptı.

BELARUS'TAN GELEN HEYETE ÇAKARLI ARAÇ

Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı Audi Q7'ye ilişkin trafik kontrol kayıtları da savcılık tarafından soruldu. Dosyaya göre araç 15 Mayıs 2025'te Recep Oktay Çolak, 30 Ekim 2025'te ise Ömer Sipahioğlu tarafından trafik kontrolüne sokuldu.

Şahin, plakanın adına tahsisli olduğunu ancak tahsisin yeni yapıldığını söyledi. Recep Oktay Çolak ile Ömer Sipahioğlu'nu tanımadığını belirten Şahin, aracın son dönemde Belarus'tan gelen misafirleri tarafından bilgisi dahilinde kullanıldığını anlattı. Şahin ayrıca 34 EMT 156 plakalı Audi Q7'yi Belarus'tan gelen bir heyetin kullanımına verdiğini kabul etti. Aracın Bodrum'da kaza yapmasının ardından misafirlerin mağdur olmaması için 34 S 7815 plakalı başka bir Audi Q7 temin edildiğini söyledi. Dosyaya giren Ömür Yücel'in ifadesinde ise 34 EMT 156 plakalı aracın İstanbul'da Kemal Özmen'den teslim alındığı, Belarus Cumhurbaşkanının oğlu ve beraberindeki öncü koruma ekibiyle Bodrum'a gidildiği, aracın çakarının sökülerek heyete bırakıldığı ve sonrasında kaza yaptığı anlatıldı.