İşte İdris Naim Şahin’in 3,5 saatlik savcılık ifadesi! Bin liralık “çakarlı” araç sözleşmesi, "Ömür Yücel" çelişkisi...

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesinin ardından savcılık, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından adli kontrol uygulanmasını talep etti. Talebin gerekçeleri arasında Şahin adına tahsis edilen araçların firari şüpheliler tarafından kullanılması ve araçların kullanımına ilişkin beyanlar bulunuyor. Şahin ise araçların kendisinin bilgisi dışında kullanıldığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmada eski danışmanı Ömür Yücel'in beyanları ile Şahin'in ifadeleri arasındaki farklılıklar da dikkat çekti.