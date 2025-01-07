Trend Galeri Trend Yaşam İşte il olmaya aday 67 ilçe! Listenin ilk sırasına o şehrimiz damga vurdu

İşte il olmaya aday 67 ilçe! Listenin ilk sırasına o şehrimiz damga vurdu

İl olmaya aday ilçeler listesi belli oldu. Listede 67 ilçe yer alıyor. İlk sıradaki ilçe ise oldukça dikkat çekti. İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER SIRALI TAM LİSTE...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:20
İşte il olmaya aday 67 ilçe! Listenin ilk sırasına o şehrimiz damga vurdu

İl olmaya aday ilçelerin listesi açıklandı. Buna göre; il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe bulunuyor. Peki sizce ilk sırada hangi ilçe var? İşte haberin detayları...

İşte il olmaya aday 67 ilçe! Listenin ilk sırasına o şehrimiz damga vurdu

İŞTE İL OLMAYA ADAY 64 İLÇE

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LÜLEBURGAZ

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