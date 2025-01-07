İşte il olmaya aday 67 ilçe! Listenin ilk sırasına o şehrimiz damga vurdu

İl olmaya aday ilçelerin listesi açıklandı. Buna göre; il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe bulunuyor. Peki sizce ilk sırada hangi ilçe var? İşte haberin detayları... İŞTE İL OLMAYA ADAY 64 İLÇE LÜLEBURGAZ ÇERKEZKÖY SİLİVRİ ÇORLU BÜYÜKÇEKMECE TUZLA KAPAKLI GEBZE ÇAYIROVA DARICA EREĞLİ BANDIRMA MUSTAFAKEMALPAŞA İNEGÖL TAVŞANLI EDREMİT BERGAMA SOMA ALİAĞA AKHİSAR SALİHLİ TORBALI ÖDEMİŞ NAZİLLİ ALAŞEHİR SÖKE KUŞADASI MİLAS BODRUM FETHİYE SERİK MANAVGAT ALANYA POLATLI EREĞLİ ERDEMLİ SİLİFKE KOZAN KADİRLİ CEYHAN DÖRTYOL İSKENDERUN KIRIKHAN ARSUZ REYHANLI ELBİSTAN KAHTA SİVEREK VİRANŞEHİR SURUÇ ERGANİ AKÇAKALE NİZİP BİSMİL MİDYAT NUSAYBİN CİZRE SİLOPİ YÜKSEKOVA ERCİŞ PATNOS DOĞUBAYAZIT FATSA ÜNYE ERBAA BAFRA ÇARŞAMBA