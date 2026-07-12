Trend Galeri Trend Yaşam İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet'in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet'in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

Tatlı ve tuzluyu kusursuzca harmanlayan, meyvelerle pişen etler ve kavun içinde sunulan sıra dışı dolmalar... Padişahların görkemli sofralarını süsleyen ve Fatih Sultan Mehmet'in favorisi olan o özel yemeğin de yer aldığı, Osmanlı'nın günümüze ulaşan 10 efsanevi gastronomi mirasını keşfedin!

Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:50
İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

Dünyanın en köklü ve ihtişamlı gastronomi miraslarından biri olan Osmanlı saray mutfağı, ezber bozan tarifleriyle bugün bile gastronomi tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor. Tatlı ve tuzlu notaların aynı tabakta kusursuz bir ahenkle buluştuğu, meyvelerle zenginleştirilmiş et yemekleri ve asırlara meydan okuyan saray tatlıları, adeta bir imparatorluğun zenginliğini damaklara taşıyor. Peki, padişahların ziyafet sofralarını süsleyen, vişneli sarmalardan kavun dolmalarına uzanan bu eşsiz lezzetler nelerdi? Başta Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği o meşhur yemek olmak üzere, Osmanlı saray mutfağının yaratıcılık sınırlarını zorlayan 10 efsanevi tarifini sizler için bir araya getirdik. Tarihin tozlu raflarından günümüze ulaşan bu lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

10-HÜNKAR BEĞENDİ

Saray mutfağının tartışmasız sembolü! Süt ve tereyağıyla pürüzsüzleşen köz patlıcanın, lokum gibi kuzu etiyle buluştuğu başyapıt.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

9-MUTANCANA

Fatih Sultan Mehmet'in vazgeçilmezi! Kuzu eti, kuru meyveler (incir, kayısı, erik), badem ve balın cesur ama kusursuz uyumu.

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İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

8-KAVUN DOLMASI

15. yüzyıldan kalan en sıra dışı tarif! İçi oyulmuş bütün bir kavunun kıyma, badem ve kuş üzümüyle doldurulup fırınlanmış hali.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

7-VİŞNELİ YAPRAK SARMA

Bildiğiniz tüm sarmaları unutturacak, vişne suyuyla pişen ekşi ve tatlının muazzam dengesi.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

6-MAHMUDİYE

Padişahların kışlık şifası! Bal, tarçın, karanfil ve kayısıyla zenginleştirilmiş bademli piliç eti.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

5-SÜTLÜ BADEM ÇORBASI

Saray düğünlerinin ve görkemli ziyafetlerin et sulu, zarif ve lüks başlangıcı.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

4-AYVA DOLMASI

Osmanlı'nın meyveli yemek geleneğinin en hafif, en seçkin ve tatlı soslu şaheseri.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

3-ZERDE

Büyük ziyafetlerin safranlı ve gül sulu, altın sarısı geleneksel tatlısı.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

2-KEŞKÜL

Adını dervişlerin kaplarından alan; badem ve hindistan ceviziyle taçlandırılan efsanevi sütlü tatlı.

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

1-ELBASAN TAVA

Balkanlardan saray mutfağına uzanan; sarımsak, yumurta ve süzme yoğurtlu özel sosuyla fırınlanan kuzu etinin unutulmaz lezzeti.

DÜNYANIN EN İYİ SOKAK LEZZETLERİ DE BELLİ OLDU! TÜRK MUTFAĞINDAN 3 EŞSİZ YEMEK LİSTEDE...

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

Gastronomi dünyasının prestijli platformu TasteAtlas, milyonlarca lezzet tutkununun merakla beklediği 2026 yılı "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesini nihayet ilan etti. Uluslararası yemek eleştirmenlerinin ve gurmelerin oylarıyla şekillenen bu küresel sıralamaya, bu yıl adeta Türkiye rüzgarı esti. Geleneksel Türk mutfağının sokak kültürünü yansıtan 3 eşsiz ve ikonik lezzeti, dünya gastronomisinin devlerini geride bırakarak listeye damga vurmayı başardı. İşte göğsümüzü kabartan o 3 lezzet...

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

100 - Sate lilit

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

99 - Picada Colombiana

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

98 - Cơm tấm (Broken Rice)

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

97 - Bolani

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

96 -Taiwanese Popcorn Chicken

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

95 - Choripán

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

94 -Tikka

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

93 - Pad Thai

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

92 - Pho

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

91 - Trapizzino

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

90 - Kreatopita

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

89 - Hawawshi

İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

88 - Kokoretsi