İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet’in Vazgeçemediği O Lezzette Listede

Dünyanın en köklü ve ihtişamlı gastronomi miraslarından biri olan Osmanlı saray mutfağı, ezber bozan tarifleriyle bugün bile gastronomi tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor. Tatlı ve tuzlu notaların aynı tabakta kusursuz bir ahenkle buluştuğu, meyvelerle zenginleştirilmiş et yemekleri ve asırlara meydan okuyan saray tatlıları, adeta bir imparatorluğun zenginliğini damaklara taşıyor. Peki, padişahların ziyafet sofralarını süsleyen, vişneli sarmalardan kavun dolmalarına uzanan bu eşsiz lezzetler nelerdi? Başta Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği o meşhur yemek olmak üzere, Osmanlı saray mutfağının yaratıcılık sınırlarını zorlayan 10 efsanevi tarifini sizler için bir araya getirdik. Tarihin tozlu raflarından günümüze ulaşan bu lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?