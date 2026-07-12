Trend
Galeri
Trend Yaşam
İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet'in Vazgeçemediği O Lezzette Listede
İşte Osmanlı Saray Mutfağının 10 Efsane Tarifi! Fatih Sultan Mehmet'in Vazgeçemediği O Lezzette Listede
Tatlı ve tuzluyu kusursuzca harmanlayan, meyvelerle pişen etler ve kavun içinde sunulan sıra dışı dolmalar... Padişahların görkemli sofralarını süsleyen ve Fatih Sultan Mehmet'in favorisi olan o özel yemeğin de yer aldığı, Osmanlı'nın günümüze ulaşan 10 efsanevi gastronomi mirasını keşfedin!
Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:50