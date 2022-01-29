Trend Galeri Trend Yaşam İşte Rusya'nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

İşte Rusya'nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Rusya Federasyonu'nun güvenlik görevlileri sosyal medyayı sallıyor. Rus kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Rus polislerin sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Adeta birbirlerine nazire yaparcasına fotoğraflar paylaşan Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:26