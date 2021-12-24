İşte ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

"Roma tarzının en iyi kutsal tapınaklarının olduğu yerde, temeller reddedilecek" Avrupa Birliği çöküşe geçecek.

"Gökten ateş düşecek" Bu kehanet iki şekilde yorumladı. Bazıları bunun asteroid tehdidi gibi uzaydan geleceğini düşünürken, bazı insanlar ise insan elinden çıkacak bir krize işaret edildiğini düşünüyor.

"Denizin derinliklerinde sarsıntılar yaşanacak" Japonya'da deprem olacak.

"Baş güneş gibi parlayan deniz kavrulacak. Karadeniz'in balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak" Küresel sıcaklıkların artmasıyla, balıklar denizde ölecek. Kitlesel yok oluşlar yaşanacak. Baş güneş gibi parlayan denizin hangi deniz olduğu bilinmiyor.