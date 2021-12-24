Trend Galeri Trend Yaşam İşte ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri

İşte ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri

2022'ye girmeye çok az kala, yeni yılda neler olacağı düşüncesi insalığı sardı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kehanetlere ünlü Fransız Kahin Nostradamus'un da kehanetleri eklendi. İşte Nostradamus'un yeni yıl için öngördükleri.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:23
İşte ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

"Roma tarzının en iyi kutsal tapınaklarının olduğu yerde, temeller reddedilecek"

Avrupa Birliği çöküşe geçecek.

İşte ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

"Gökten ateş düşecek"

Bu kehanet iki şekilde yorumladı. Bazıları bunun asteroid tehdidi gibi uzaydan geleceğini düşünürken, bazı insanlar ise insan elinden çıkacak bir krize işaret edildiğini düşünüyor.

İşte ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

"Denizin derinliklerinde sarsıntılar yaşanacak"

Japonya'da deprem olacak.

İşte ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

"Baş güneş gibi parlayan deniz kavrulacak. Karadeniz'in balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak"

Küresel sıcaklıkların artmasıyla, balıklar denizde ölecek. Kitlesel yok oluşlar yaşanacak. Baş güneş gibi parlayan denizin hangi deniz olduğu bilinmiyor.

İşte ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri

"Babil ikliminin zıttı yaşanırken, büyük dökülme olmayacak"

Dünyada büyük iklim krizleri yaşanacak. Bu sırada bir ülke komşusunu alet ve erzak için yağmalayan bir ülke olacak.

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