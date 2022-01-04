İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

Otomobiller hayatımızın artık olmazsa olmazı. Otomotiv sektörü ile ilgili neredeyse her şeyden haberdarız. Yeni çıkan modeller, teknolojiler ve dahası... Öte yandan dünyaca ünlü markalarla ilgili gizli gerçekleri biliyor musunuz? Volkswagen, Renault, Chevrolet, BMW, Audi ve diğerleri! Kimileri çok basit olsa da bazıları ilginç anlamlara sahip. İşte günümüz dünyasında olmazsa olmazımız haline gelmiş otomotiv markalarınını isim ile logolarının ardında yatan ve sizleri çok şaşırtacak o gerçekler!
Her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?
İşte marka marka o ayrıntılar!
MİTSUBİSHİ
Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.
MERCEDES-BENZ
Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.
MAZDA
Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.
HYUNDAİ
Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.