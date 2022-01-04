Trend Galeri Trend Yaşam İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

Otomobiller hayatımızın artık olmazsa olmazı. Otomotiv sektörü ile ilgili neredeyse her şeyden haberdarız. Yeni çıkan modeller, teknolojiler ve dahası... Öte yandan dünyaca ünlü markalarla ilgili gizli gerçekleri biliyor musunuz? Volkswagen, Renault, Chevrolet, BMW, Audi ve diğerleri! Kimileri çok basit olsa da bazıları ilginç anlamlara sahip. İşte günümüz dünyasında olmazsa olmazımız haline gelmiş otomotiv markalarınını isim ile logolarının ardında yatan ve sizleri çok şaşırtacak o gerçekler!

Giriş Tarihi: 04.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 10:25
İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

Her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?

İşte marka marka o ayrıntılar!

İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

MİTSUBİSHİ

Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.

İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

MERCEDES-BENZ

Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.

İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

MAZDA

Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.

İşte ünlü otomobil markalarının ardındaki gerçek! BMW, Audi, Renault...

HYUNDAİ

Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.

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