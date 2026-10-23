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İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…
İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…
Tarih meraklılarını şaşırtan devasa Roma ve Bizans İmparatorları haritası, Doğu ve Batı Roma dünyasının merkezinin Anadolu toprakları olduğunu bir kez daha kanıtladı. Günümüz Türkiye sınırları içerisinde yer alan şehirlerde doğan tam 53 imparator, tarihin akışına yön verdi.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 13:38