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İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Tarih meraklılarını şaşırtan devasa Roma ve Bizans İmparatorları haritası, Doğu ve Batı Roma dünyasının merkezinin Anadolu toprakları olduğunu bir kez daha kanıtladı. Günümüz Türkiye sınırları içerisinde yer alan şehirlerde doğan tam 53 imparator, tarihin akışına yön verdi.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 13:38
İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Roma ve Bizans tarihine yön veren hükümdarların önemli bir bölümünün doğduğu toprakların bugünkü Türkiye sınırları içinde kaldığı ortaya çıktı. İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun farklı şehirleri, yüzyıllar boyunca imparatorların doğum yeri oldu. Tarihi kaynaklara dayanan listede yer alan 53 isim, Türkiye'nin geçmişteki önemini gözler önüne seriyor.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

1. İSTANBUL (34 İMPARATOR)

Julian

Honorius

Anthemius

II. Theodosius

II. Leo

Heraclius Constantine

II. Constans

IV. Constantine

II. Justinian

V. Constantine

IV. Leo

VI. Constantine

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

III. Michael

VI. Leo

Alexander

VII. Constantine

II. Romanos

II. Basil

VIII. Constantine

Zoë

Theodora

VI. Michael

VII. Michael

I. Alexios

II. John

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İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

I. Manuel

II. Alexios

III. Andronikos

VI. John Kantakouzenos

IV. Andronikos

VII. John

II. Manuel

VIII. John

XI. Constantine

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

2. KAPADOKYA BÖLGESİ (NEVŞEHİR / NİĞDE / KAYSERİ) (3 İMPARATOR)

Heraclius

I. Nikephoros

II. Nikephoros Phokas

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

3. AFYONKARAHİSAR (3 İMPARATOR)

Domitius Alexander (Frigya Bölgesi - Afyonkarahisar / Kütahya / Uşak)

II. Michael (Amorium / Emirdağ)

Theophilos (Amorium / Emirdağ)

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

4. KAHRAMANMARAŞ (2 İMPARATOR)

Maurice (Afşin / Arabissos)

III. Leo (Germanicia)

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

5. MERSİN & KARAMAN (TOROSLAR & ISAURIA BÖLGESİ) (3 İMPARATOR)

Procopius (Kızkalesi / Korykos - Mersin)

Zeno (Rusumblada - Karaman / Mersin sınır hattı)

Leontius (Isauria Bölgesi - Konya / Karaman / Mersin Dağlık Alanı)

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

6. BURSA (2 İMPARATOR)

II. Theodore (İznik)

II. Andronikos (İznik)



İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

7. DİĞER ANADOLU ŞEHİRLERİ VE BÖLGELERİ (6 İMPARATOR)

Balıkesir: III. Theodosius (Edremit / Adramytteion)

Edirne: I. Basil (Edirne Bölgesi)

İzmir & Ege Kıyıları: Priscus Attalus (İyonya Bölgesi)

Malatya: I. Romanos Lekapenos (Lakape)

Tunceli: I. John Tzimiskes (Çemişgezek)

Karadeniz Bölgesi: IV. Michael (Paflagonya Bölgesi - Kastamonu / Sinop / Bartın / Çankırı)

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

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İşte dünya tarihine yön veren, farklı milletlerin ve medeniyetlerin simgeleşmiş o güçlü isimleri:

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Mustafa Kemal Atatürk (Türk): Çökmüş bir imparatorluktan, çağdaş ve laik bir cumhuriyet kuran eşsiz bir vizyonerdir. Hem askeri dehası hem de gerçekleştirdiği hukuk, eğitim ve alfabe devrimleriyle bir milleti adeta küllerinden yeniden yaratmıştır. Mazlum milletler için bağımsızlığın en büyük sembolüdür.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

II. Ramses (Mısır): "Büyük Ramses" olarak anılan bu firavun, Antik Mısır'ın en güçlü dönemini yönetmiştir. Kadeş Savaşı gibi büyük askeri başarılarının yanı sıra, inşa ettirdiği devasa tapınaklarla (Abu Simbel gibi) gücünü mimariye de kazımış, yaklaşık 66 yıl hüküm sürerek Mısır'ın altın çağını yaşatmıştır.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Aşoka (Hint): Mauryan İmparatorluğu'nu Hindistan'ın neredeyse tamamına yayan Aşoka, tarihin en ilginç dönüşümlerinden birini yaşamıştır. Kanlı savaşların ardından Budizm'i benimsemiş; şiddeti reddederek adaleti, barışı ve hayvan haklarını savunan yasalar çıkarmıştır. Gücü "kılıçla" değil "etikle" yönetmenin ilk küresel örneğidir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

I. Elizabeth (İngiliz): İngiltere'yi Avrupa'nın kenarındaki küçük bir ada devletinden, küresel bir imparatorluğa dönüştüren liderdir. Dini çatışmaları yatıştırmış, İspanyol Armada'sını yenerek denizlere hakim olmuş ve Shakespeare gibi isimlerin yetiştiği bir kültür devrimine (Elizabeth Dönemi) öncülük etmiştir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Mete Han (Hun/Türk): Bozkırın ilk büyük stratejisti olan Mete Han, orduda "onlu sistem"i kurarak dünya askeri tarihine yön vermiştir. Türk boylarını ilk kez tek bir siyasi irade altında birleştirmiş ve Çin'e karşı uyguladığı baskı politikasıyla Orta Asya'nın kaderini çizmiştir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Napoleon Bonaparte (Fransız): Fransız İhtilali'nin kaosu içinden çıkarak Avrupa'nın büyük kısmını fethetmiştir. Askeri dehası kadar, "Napolyon Kanunları" ile modern hukuk sistemlerinin temelini atmış ve Avrupa'daki feodal yapıyı kökten sarsmıştır.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Wu Zetian (Çin): Çin tarihinin tek kadın imparatoru olan Wu, hanedanlık içindeki tüm engelleri zekasıyla aşmıştır. Eğitim reformları ve liyakate dayalı devlet sınavları sayesinde alt sınıfların yönetimde söz sahibi olmasını sağlamış, Çin'in ekonomik ve askeri gücünü zirveye taşımıştır.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Fatih Sultan Mehmet (Osmanlı/Türk): 21 yaşında İstanbul'u fethederek bir çağı kapatan Fatih, sadece kılıç sallayan bir fatih değil, bir "Rönesans Hükümdarı"dır. Doğu ve Batı ilimlerini birleştirmiş, topların mühendislik hesaplarını bizzat yapmış ve çok kültürlü bir imparatorluk yapısının mimarı olmuştur.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Pachacuti (İnka): Küçük bir kabileden, Güney Amerika'nın en büyük imparatorluğu olan İnka İmparatorluğu'nu yaratan isimdir. Cusco şehrini yeniden inşa etmiş ve And Dağları'nın zorlu coğrafyasında devasa bir idari ve mühendislik ağı (yollar, teraslar) kurmuştur.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Selahaddin Eyyubi (Eyyubi): Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıyla tanınan bu lider, sadece askeri başarısıyla değil, düşmanlarına bile gösterdiği hoşgörü ve şövalyelik ruhuyla hem Doğu'da hem de Batı'da efsaneleşmiştir. Adalet ve merhametin savaş meydanındaki en büyük temsilcilerinden biridir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

I. Isabella (İspanyol): Kastilya Kraliçesi olarak İspanya'nın birleşmesini sağlamış ve Kristof Kolomb'un seferlerini finanse ederek "Yeni Dünya"nın keşfine öncülük etmiştir. Modern İspanya'nın temellerini atan ve ülkesini küresel bir sömürge gücü haline getiren kararlı bir liderdir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Tomris Hatun (Saka/İskit): Pers İmparatorluğu gibi devasa bir güce boyun eğmeyen, vatanını ve halkını korumak için savaş meydanında en önde çarpışan kadın hükümdardır. Pers Kralı Kiros'a karşı kazandığı zafer, antik çağın en destansı direniş hikayelerinden biridir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

Bu listedeki her lider, kendi döneminin imkansızlıklarını ya da toplumsal engellerini aşarak adını tarihe yazdırmıştır. Kimisi yasalarla, kimisi keşiflerle, kimisi de sadece sarsılmaz bir iradeyle dünyayı değiştirmiştir.

İtalyanları hüsrana uğratan tablo! Roma imparatorlarının anavatanı Türkiye çıktı: Hemşehriniz olan 53 isim…

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