Trend
Galeri
Trend Yaşam
İyi kolesterolü yükseltmenin yolu sofranızda saklı! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez o besinleri açıkladı
İyi kolesterolü yükseltmenin yolu sofranızda saklı! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez o besinleri açıkladı
İyi kolesterol olarak bilinen HDL, damar sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Peki, HDL kolesterolü yükseltmek için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Balıktan zeytinyağına, avokadodan kuruyemişlere kadar soframızda yer alan pek çok besin, sağlıklı kolesterol dengesini destekliyor. İşte iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olan besinler...
Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 09:59