İyi kolesterolü yükseltmenin yolu sofranızda saklı! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez o besinleri açıkladı

DAMAR KİREÇLENMESİNİ AZALTAN SÜPER İKİLİ

2026 yılında Circulation adlı önemli tıp dergisinde yayınlanan müthiş bir araştırma damarlarında ileri derecede kireçlenme bulunan 398 hasta üzerinde yapılan bir araştırma sonuçlarını yayınladı. Bir gruba D3+K2 vitamini diğer gruba ise plasebo yani içi boş kapsüller verilerek hastalar 2 yıl boyunca takip edildi. Bu çalışmada amaç D ve K vitaminlerinin damar kireçlenmesini azaltıp azaltmadığını belirlemekti. 2 yıl sonunda D3+K2 alanlarda damar kireçlenmesi ilerlemesinin yüzde 21 daha düştüğü, plasebo alanlarda ise var olan damar kireçlenmesinin artarak devam ettiği gösterildi.

