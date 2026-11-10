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İzmir Aliağa'daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı
İzmir Aliağa'daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da olduğu tespit edilen firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran, gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 10.11.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 17:52