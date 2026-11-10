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İzmir Aliağa'daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da olduğu tespit edilen firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran, gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 10.11.2026 17:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 17:52
İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firma sahibi Mehmet Rüştü yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Kartal'daki adresi belirlendi. Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı.

İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

İZMİR EMNİYETİNE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran'ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı

Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Aliağa’daki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti! HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #İSTANBUL #ALİAĞA