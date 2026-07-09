İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, İzmir'deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Özellikle Anadolu, Fen ve Meslek Liseleri için geçen yılın yerleştirme verileri, tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
|Sıra
|Okul Adı
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilim
|Okul Türü
|Yabancı Dil
|2025 Kont.
|1
|Bornova / Fen Lisesi
|493,9643
|0,14
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|2
|Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|493,9643
|0,14
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|30
|3
|Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|484,6862
|0,58
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|180
|4
|Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|484,1567
|0,59
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|30
|5
|Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|484,0074
|0,59
|Anadolu Lisesi
|Fransızca
|30
|6
|Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|480,1748
|0,87
|Anadolu Lisesi
|Fransızca
|30
|7
|Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|476,4021
|1,13
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|180
|8
|Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|475,6722
|1,21
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|9
|Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi
|474,8244
|1,26
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|30
|10
|Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|473,0484
|1,40
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|30
|11
|Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi
|468,1166
|1,83
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|12
|Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|463,7130
|2,25
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|13
|Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|458,4024
|2,77
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|90
|14
|Çiğli / Çiğli Fen Lisesi
|456,6927
|2,95
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|15
|Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|453,9969
|3,23
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|60
|16
|Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|451,2875
|3,54
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|17
|Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|448,0901
|3,90
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|18
|Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|447,7347
|3,95
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|19
|Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|443,9958
|4,38
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|20
|Karşıyaka / Alev Alatlı Anadolu Lisesi
|442,9446
|4,51
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|21
|Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|441,7803
|4,65
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|22
|Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|441,7594
|4,65
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|23
|Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|438,2429
|5,11
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|24
|Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|438,2213
|5,11
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|25
|Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|437,8861
|5,15
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|26
|Karabağlar / Anadolu Lisesi
|435,1297
|5,51
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|60
|27
|Konak / Konak Anadolu Lisesi
|431,3758
|6,01
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|28
|Çiğli / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|428,0140
|6,49
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|29
|Karabağlar / Anadolu Lisesi
|427,4635
|6,57
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|90
|30
|Bergama / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|424,5715
|6,96
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|40
|31
|Balçova / Balçova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|420,4342
|7,54
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|32
|Balçova / Kazanabilirsin Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|420,4342
|7,54
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|33
|Balçova / Balçova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|419,9835
|7,61
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|60
|34
|Menderes / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|415,5091
|8,31
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|90
|35
|Torbalı / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi
|407,6840
|9,48
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|36
|Buca / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|406,7729
|9,62
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|90
|37
|Aliağa / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|406,6007
|9,65
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|38
|Narlıdere / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi
|401,3086
|10,53
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|180
|39
|Kemalpaşa / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|394,4386
|11,67
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|40
|Ödemiş / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|389,4529
|12,50
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|41
|Tire / Tire Kutsan Anadolu Lisesi
|383,8881
|13,47
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|42
|Urla / Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|372,5484
|15,52
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|90
|43
|Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|362,2427
|17,47
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|44
|Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|359,4413
|18,01
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|60
|45
|Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|354,9057
|18,78
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|46
|Menemen / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|354,4393
|18,93
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|47
|Bornova / Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|347,8173
|20,35
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|48
|Bergama / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|346,5719
|20,61
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|49
|Urla / Hakan Çeken Anadolu Lisesi
|345,9577
|20,74
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|90
|50
|Çeşme / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi
|345,2325
|20,89
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|51
|Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|340,3268
|21,93
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|52
|Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|339,8764
|22,02
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|90
|53
|Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|339,3958
|22,13
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|40
|54
|Seferihisar / Necat Hepkon Anadolu Lisesi
|338,5068
|22,32
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|90
|55
|Ödemiş / Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|334,0641
|23,29
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|56
|Foça / Foça Necla-Mithat Öktem Anadolu Lisesi
|333,0267
|23,51
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|57
|Menemen / Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|329,4885
|24,32
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|58
|Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|316,9109
|27,32
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|59
|Bayraklı / Bayraklı Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|316,7742
|27,35
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|60
|Çeşme / Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|316,3366
|27,45
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|61
|Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|300,7746
|30,68
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|62
|Bayraklı / Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|290,0906
|33,01
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|63
|Gaziemir / Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|289,3215
|33,18
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|64
|Ödemiş / Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|288,5885
|33,32
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|65
|Gaziemir / Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|285,4638
|34,00
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|66
|Bornova / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|273,5068
|39,11
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|67
|Karabağlar / Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|269,7764
|40,01
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|68
|Seferihisar / Seferihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|263,4293
|42,43
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|69
|Ödemiş / Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|258,9503
|43,81
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|30
|70
|Karşıyaka / Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|258,4025
|44,23
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|71
|Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|257,5976
|44,53
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|72
|Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|256,1503
|45,09
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|73
|Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|255,2742
|45,42
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|74
|Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|254,4635
|45,71
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|75
|Konak / Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|253,5543
|46,05
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|76
|Karşıyaka / Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|248,3938
|48,05
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|77
|Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|247,5641
|48,39
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|78
|Menemen / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|246,9035
|48,68
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|79
|Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|244,1130
|49,83
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|80
|Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|239,7885
|51,72
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|81
|Seferihisar / Seferihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|232,5803
|55,14
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|82
|Buca / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|231,9888
|55,41
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|83
|Bayraklı / Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|231,1803
|55,78
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|84
|Bayraklı / Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|227,6774
|57,63
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|85
|Konak / Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|226,3861
|58,28
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|86
|Gaziemir / Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı
|225,5205
|58,74
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|87
|Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|223,7329
|59,72
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|88
|Bayraklı / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|221,6001
|60,95
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|89
|Karabağlar / Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|221,4985
|61,02
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|30
|90
|Kiraz / Kiraz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|221,4383
|61,04
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|91
|Karabağlar / Karabağlar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı
|219,8793
|61,98
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|92
|Torbalı / Torbalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|219,4093
|62,25
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|93
|Karabağlar / Karabağlar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|216,4067
|64,13
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|94
|Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|215,8472
|64,46
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|95
|Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|213,9958
|65,58
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|96
|Torbalı / Torbalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|213,8315
|65,68
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|97
|Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|213,3831
|65,95
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|98
|Konak / Konak Gürçeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)
|212,5068
|66,49
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|99
|Seferihisar / Seferihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|197,4875
|77,09
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|24
|100
|Seferihisar / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|196,9938
|77,46
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|24
|101
|Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|195,4278
|78,61
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Fransızca
|30
|102
|Konak / Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı
|194,2105
|79,52
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|103
|Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|194,0711
|79,63
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Almanca
|30
|104
|Torbalı / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|194,0084
|79,67
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|105
|Bayraklı / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|193,9526
|79,72
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|40
|106
|Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|193,8610
|79,78
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|107
|Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|191,4892
|81,53
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|108
|Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|184,4587
|86,57
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|109
|Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|182,9995
|87,53
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|110
|Güzelbahçe / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|173,2205
|93,14
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|48
|111
|Karabağlar / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metalürji Teknolojisi Alanı
|172,6884
|93,42
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|112
|Bornova / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı
|171,5793
|93,85
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|113
|Torbalı / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı
|170,4552
|94,29
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|114
|Konak / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)
|168,9878
|94,86
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|115
|Selçuk / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|158,9128
|97,93
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|116
|Selçuk / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|156,7719
|98,34
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|90
|117
|Çiğli / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|154,1687
|98,63
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|118
|Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|152,5936
|98,80
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|119
|Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|151,3791
|98,94
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|120
|Buca / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|150,4837
|99,04
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|121
|Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|146,3175
|99,49
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|122
|Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|144,3200
|99,65
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|123
|Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|141,6174
|99,87
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30