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İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, İzmir'deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Özellikle Anadolu, Fen ve Meslek Liseleri için geçen yılın yerleştirme verileri, tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 22:36
İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

2026 LGS tercih sürecinde İzmir'de eğitim almak isteyen binlerce öğrenci, Fen, Anadolu ve Meslek Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini mercek altına aldı. Tercihlerini başarı sıralarına göre şekillendirecek adaylar, İzmir'deki liselerin güncel yerleştirme verilerine ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor.

İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

İZMİR 2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak.

İşte, 2025 yılına ait Ankara LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri;

İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

İZMİR LİSELERİ LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Sıra Okul Adı 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilim Okul Türü Yabancı Dil 2025 Kont.
1 Bornova / Fen Lisesi 493,9643 0,14 Fen Lisesi İngilizce 90
2 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 493,9643 0,14 Anadolu Lisesi Almanca 30
3 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 484,6862 0,58 Anadolu Lisesi İngilizce 180
4 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 484,1567 0,59 Anadolu Lisesi Almanca 30
5 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 484,0074 0,59 Anadolu Lisesi Fransızca 30
6 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 480,1748 0,87 Anadolu Lisesi Fransızca 30
7 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 476,4021 1,13 Anadolu Lisesi İngilizce 180
8 Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 475,6722 1,21 Fen Lisesi İngilizce 90
9 Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi 474,8244 1,26 Anadolu Lisesi Almanca 30
10 Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 473,0484 1,40 Anadolu Lisesi Almanca 30
11 Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi 468,1166 1,83 Anadolu Lisesi İngilizce 150
12 Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 463,7130 2,25 Anadolu Lisesi İngilizce 120
13 Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi 458,4024 2,77 Anadolu Lisesi İngilizce 90
14 Çiğli / Çiğli Fen Lisesi 456,6927 2,95 Fen Lisesi İngilizce 90
15 Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 453,9969 3,23 Anadolu Lisesi Almanca 60
16 Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 3,54 Anadolu Lisesi İngilizce 120
17 Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi 448,0901 3,90 Fen Lisesi İngilizce 90
18 Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 447,7347 3,95 Anadolu Lisesi İngilizce 60
19 Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi 443,9958 4,38 Fen Lisesi İngilizce 90
20 Karşıyaka / Alev Alatlı Anadolu Lisesi 442,9446 4,51 Anadolu Lisesi İngilizce 60
21 Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi 441,7803 4,65 Anadolu Lisesi İngilizce 120
22 Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 441,7594 4,65 Anadolu Lisesi İngilizce 120
23 Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 438,2429 5,11 Anadolu Lisesi İngilizce 120
24 Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi 438,2213 5,11 Fen Lisesi İngilizce 120
25 Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi 437,8861 5,15 Fen Lisesi İngilizce 90
26 Karabağlar / Anadolu Lisesi 435,1297 5,51 Anadolu Lisesi Almanca 60
27 Konak / Konak Anadolu Lisesi 431,3758 6,01 Anadolu Lisesi İngilizce 120
28 Çiğli / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 428,0140 6,49 Anadolu Lisesi İngilizce 150
29 Karabağlar / Anadolu Lisesi 427,4635 6,57 Anadolu Lisesi İngilizce 90
30 Bergama / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 424,5715 6,96 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 40
31 Balçova / Balçova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 420,4342 7,54 Anadolu Lisesi İngilizce 60
32 Balçova / Kazanabilirsin Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 420,4342 7,54 Anadolu Lisesi İngilizce 60
33 Balçova / Balçova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 419,9835 7,61 Anadolu Lisesi Almanca 60
34 Menderes / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi 415,5091 8,31 Anadolu Lisesi İngilizce 90
35 Torbalı / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi 407,6840 9,48 Anadolu Lisesi İngilizce 120
36 Buca / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi 406,7729 9,62 Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 90
37 Aliağa / Alp Oğuz Anadolu Lisesi 406,6007 9,65 Anadolu Lisesi İngilizce 150
38 Narlıdere / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi 401,3086 10,53 Anadolu Lisesi İngilizce 180
39 Kemalpaşa / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 394,4386 11,67 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
40 Ödemiş / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi 389,4529 12,50 Anadolu Lisesi İngilizce 120

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İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

41 Tire / Tire Kutsan Anadolu Lisesi 383,8881 13,47 Anadolu Lisesi İngilizce 150
42 Urla / Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi 372,5484 15,52 Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 90
43 Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 362,2427 17,47 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
44 Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi 359,4413 18,01 Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 60
45 Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 354,9057 18,78 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
46 Menemen / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 354,4393 18,93 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
47 Bornova / Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 347,8173 20,35 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
48 Bergama / Cumhuriyet Anadolu Lisesi 346,5719 20,61 Anadolu Lisesi İngilizce 60
49 Urla / Hakan Çeken Anadolu Lisesi 345,9577 20,74 Anadolu Lisesi İngilizce 90
50 Çeşme / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi 345,2325 20,89 Anadolu Lisesi İngilizce 60
51 Aliağa / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 340,3268 21,93 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
52 Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi 339,8764 22,02 Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 90
53 Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 339,3958 22,13 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 40
54 Seferihisar / Necat Hepkon Anadolu Lisesi 338,5068 22,32 Anadolu Lisesi İngilizce 90
55 Ödemiş / Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 334,0641 23,29 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
56 Foça / Foça Necla-Mithat Öktem Anadolu Lisesi 333,0267 23,51 Anadolu Lisesi İngilizce 120
57 Menemen / Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 329,4885 24,32 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
58 Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 316,9109 27,32 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
59 Bayraklı / Bayraklı Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 316,7742 27,35 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 90
60 Çeşme / Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 316,3366 27,45 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
61 Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 300,7746 30,68 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
62 Bayraklı / Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 290,0906 33,01 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
63 Gaziemir / Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 289,3215 33,18 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
64 Ödemiş / Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı 288,5885 33,32 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
65 Gaziemir / Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 285,4638 34,00 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
66 Bornova / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı 273,5068 39,11 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
67 Karabağlar / Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 269,7764 40,01 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
68 Seferihisar / Seferihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 263,4293 42,43 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
69 Ödemiş / Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 258,9503 43,81 Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça 30
70 Karşıyaka / Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 258,4025 44,23 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
71 Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 257,5976 44,53 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
72 Bornova / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı 256,1503 45,09 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
73 Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 255,2742 45,42 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
74 Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 254,4635 45,71 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
75 Konak / Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 253,5543 46,05 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
76 Karşıyaka / Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 248,3938 48,05 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
77 Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 247,5641 48,39 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
78 Menemen / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 246,9035 48,68 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
79 Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 244,1130 49,83 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
80 Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 239,7885 51,72 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60

İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
81 Seferihisar / Seferihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 232,5803 55,14 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
82 Buca / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 231,9888 55,41 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 90
83 Bayraklı / Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı 231,1803 55,78 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
84 Bayraklı / Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 227,6774 57,63 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
85 Konak / Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 226,3861 58,28 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
86 Gaziemir / Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı 225,5205 58,74 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
87 Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı 223,7329 59,72 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
88 Bayraklı / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 221,6001 60,95 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
89 Karabağlar / Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 221,4985 61,02 Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça 30
90 Kiraz / Kiraz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 221,4383 61,04 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
91 Karabağlar / Karabağlar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı 219,8793 61,98 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
92 Torbalı / Torbalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 219,4093 62,25 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
93 Karabağlar / Karabağlar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı 216,4067 64,13 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
94 Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 215,8472 64,46 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
95 Konak / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 213,9958 65,58 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
96 Torbalı / Torbalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 213,8315 65,68 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
97 Karabağlar / Karabağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 213,3831 65,95 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
98 Konak / Konak Gürçeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) 212,5068 66,49 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
99 Seferihisar / Seferihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 197,4875 77,09 Anadolu Meslek Programı İngilizce 24
100 Seferihisar / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 196,9938 77,46 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 24
101 Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 195,4278 78,61 Anadolu İmam Hatip Lisesi Fransızca 30
102 Konak / Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı 194,2105 79,52 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
103 Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 194,0711 79,63 Anadolu İmam Hatip Lisesi Almanca 30
104 Torbalı / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 194,0084 79,67 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
105 Bayraklı / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 193,9526 79,72 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 40
106 Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 193,8610 79,78 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
107 Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 191,4892 81,53 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
108 Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 184,4587 86,57 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
109 Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 182,9995 87,53 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
110 Güzelbahçe / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 173,2205 93,14 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 48
111 Karabağlar / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metalürji Teknolojisi Alanı 172,6884 93,42 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
112 Bornova / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı 171,5793 93,85 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
113 Torbalı / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı 170,4552 94,29 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
114 Konak / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) 168,9878 94,86 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
115 Selçuk / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 158,9128 97,93 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
116 Selçuk / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 156,7719 98,34 Anadolu Meslek Programı İngilizce 90
117 Çiğli / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 154,1687 98,63 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
118 Karabağlar / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 152,5936 98,80 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
119 Konak / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı 151,3791 98,94 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
120 Buca / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 150,4837 99,04 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30

İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
121 Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 146,3175 99,49 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
122 Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 144,3200 99,65 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
123 Karabağlar / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 141,6174 99,87 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör