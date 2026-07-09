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İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | İzmir Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, İzmir'deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Özellikle Anadolu, Fen ve Meslek Liseleri için geçen yılın yerleştirme verileri, tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 22:36