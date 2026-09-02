İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında yeni rapor! Olay tek bir ani hatayla meydana gelmedi

3'ÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADA

Dava kapsamında hazırlanan 3'üncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, olayın meydana gelmesinde 2015'ten 2024'e uzanan bir sürecin etkili olduğu belirtildi. Raporda, 2015 yılında yer altındaki elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespitine yer verildi. Olayın tek bir ani hata sonucu meydana gelmediği, uzun süreli altyapı tasarım kusuru ile yapısal eksikliklerin de olayda etkili olduğu değerlendirildi.