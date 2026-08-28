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İzmir’de ağızlıksız pitbull dehşeti! 5 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı: 'Sopa ağzında kırılınca parmağım koptu'
İzmir’de ağızlıksız pitbull dehşeti! 5 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı: "Sopa ağzında kırılınca parmağım koptu"
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ortan kabusu yaşadı. Tasmasız ve ağızlıksız sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, küçük köpeğiyle yürüyüşe çıkan talihsiz kadına saldırdı. Dehşet anlarında sağ işaret parmağı kopan Ayşe Ortan ölümden döndüğü anları böyle anlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 14:10