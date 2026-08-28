İzmir’de ağızlıksız pitbull dehşeti! 5 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı: "Sopa ağzında kırılınca parmağım koptu"

HAKİM KARŞISINDA ŞİİR OKUYACAK



Aynı zamanda şiir yazdığını ve duruşma günü hakime, köpeğin sahibine yönelik yazdığı bir şiiri okuyacağını belirten Ortan, tepkisini şu dizelerle dile getirdi:

Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin. Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz. Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum.