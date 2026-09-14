İzmir’de ezber bozan keşif! 5 bin yıllık sistem ortaya çıktı: Kullanılan malzemeler şaşkınlık yarattı!

5 BİN YIL ÖNCE EV AYNI ZAMANDA ATÖLYEYDİ



Liman Tepe'nin yaklaşık 4 bin 500-5 bin yıl öncesine tarihlenen döneminde surlarla çevrili güçlü bir yerleşim olduğunu belirten Şahoğlu, kazılarda ortaya çıkarılan uzun evlerin Ege'de bu dönem için bilinen en büyük yapılar arasında yer aldığını söyledi. Yapıların 25 metreden uzun ve yaklaşık 5 metre genişliğinde olduğunu kaydeden Şahoğlu, burada yalnızca gündelik hayatın sürmediğini, üretimin de yapıldığını anlattı. Şahoğlu, "Bir evde maden üretildiğini biliyoruz. İnsanlar orada hem yaşıyor hem madencilik yapıyor. Yanındaki evde ise tekstil üretimine ilişkin dokumacılık ağırlıkları buluyoruz. Bu nedenle bunları 'atölye-ev' olarak tanımlayabiliriz. Hem günlük yaşamın hem de üretimin sürdüğü mekanlar" diye konuştu.



4 BİN 500 YIL ÖNCE EGE ADALARIYLA TİCARET ORTAYA ÇIKTI



Liman Tepe'nin binlerce yıldır Ege'nin önemli deniz ticareti merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Şahoğlu, kazılarda Kiklad Adaları'ndan geldiği belirlenen seramik örneklerine ulaşıldığını söyledi. Bu buluntuların Anadolu'da çok az merkezde görüldüğünü belirten Şahoğlu, Liman Tepe'nin Ege adalarıyla kurduğu ilişkinin binlerce yıl öncesine uzandığını anlattı. Şahoğlu, Kiklad Adaları'nda üretilerek deniz yoluyla Liman Tepe'ye ulaştırılan seramik kapların bulunduğunu, bu kaplarda zeytinyağı veya şarap gibi ürünlerin taşınmış olabileceğini ancak içeriklerinin kesin olarak bilinmediğini belirtti. Bu buluntuların Liman Tepe'nin yaklaşık 4 bin 500 yıl önce Ege adalarıyla deniz aşırı bağlantı kurduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Şahoğlu, seramiklerin yerleşimin önemli bir liman ve ticaret merkezi olduğuna ilişkin önemli veriler sunduğunu söyledi.