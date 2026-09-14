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İzmir'de ezber bozan keşif! 5 bin yıllık sistem ortaya çıktı: Kullanılan malzemeler şaşkınlık yarattı!
İzmir'de ezber bozan keşif! 5 bin yıllık sistem ortaya çıktı: Kullanılan malzemeler şaşkınlık yarattı!
İzmir'deki Liman Tepe kazılarında yaklaşık 5 bin yıllık sır ortaya çıktı. Keşfedilen drenaj sistemi taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistemin, Ege ve Batı Anadolu'da az rastlanan örneklerden biri olduğu belirtildi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 11:34