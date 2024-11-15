İzmir'de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek" Altay" acı veda:"“Oğlumu öldürdüler. O bir melekti"
İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:22