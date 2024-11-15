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İzmir'de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek" Altay" acı veda:"“Oğlumu öldürdüler. O bir melekti"

İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:22
İzmir’de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek Altay acı veda:Oğlumu öldürdüler. O bir melekti

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek için Kahramanlar Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: "Oğlumu öldürdüler"

İzmir’de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek Altay acı veda:Oğlumu öldürdüler. O bir melekti

NE OLMUŞTU ?

Talihsiz olay 12 Kasım Salı günü Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, bir firmaya haşere ilaçlaması yaptırmak istedi. Yapılan ilaçlandırmanın ardından apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı.

İzmir’de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek Altay acı veda:Oğlumu öldürdüler. O bir melekti

Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne R.K. ve baba R.K. taburcu edilirken, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir’de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek Altay acı veda:Oğlumu öldürdüler. O bir melekti

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi. İlaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

İzmir’de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek Altay acı veda:Oğlumu öldürdüler. O bir melekti

İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir.

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