İzmir'de ilaçlama sonucu zehirlenen bebek" Altay" acı veda:"“Oğlumu öldürdüler. O bir melekti"

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek için Kahramanlar Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: "Oğlumu öldürdüler"