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İzmir'de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!
İzmir'de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, evliliklerine izin verilmeyen 17 yaşındaki sevgilisi olan kızı ve annesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli ve akrabası yakalanırken, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandılar.
Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 10:28