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İzmir'de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, evliliklerine izin verilmeyen 17 yaşındaki sevgilisi olan kızı ve annesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli ve akrabası yakalanırken, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandılar.

İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 10:28
İzmir’de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

Olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K. (29) akrabası H.K. ile birlikte, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

İzmir’de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir’de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

2'Sİ DE TUTUKLANDI
Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İzmir’de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.

İzmir’de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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