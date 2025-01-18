İzmir’de kan donduran olay! Evlenmesine izin çıkmayınca cinnet geçirdi! Kız arkadaşı ve annesine kabusu yaşattı!

Olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K. (29) akrabası H.K. ile birlikte, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti.