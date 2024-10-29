İzmir’de bulundu: Tam 5 bin yıllık! Elbiseler için kullanılıyor

İzmir'in Yassıtepe Höyüğü'ndeki yapılan yeni sezon kazı çalışmalarında tarihi bulgular keşfedildi. Geçmiş yıllarda yapılan kazılarda da binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulunmuştu. Şimdi ise 5 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen malzemeler bulundu. Kazıda metalin döküldüğü atölyelerin ve 4 ila 5 yıllık bronz (tunç) iğneler ile pişmiş topraktan ağırşaklar bulunduğunu söyleyen Kazı Başkanı dikkat çekenler açıklamalar ile devam etti…