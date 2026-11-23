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İzmir'deki 'Beyaz Saray' cinayetinde kan donduran sır çözüldü: Milyonluk miras için öz babasına kurduğu tuzak şoke etti!
İzmir'deki 'Beyaz Saray' cinayetinde kan donduran sır çözüldü: Milyonluk miras için öz babasına kurduğu tuzak şoke etti!
İzmir Urla'da ünlü iş insanı Bekir Kayabaşı'nın lüks malikanesinde infaz edilmesinin ardındaki sır perdesi, 600 saatlik kamera incelemesiyle aralandı. Hırsızlık süsü bile verilmeyen profesyonel cinayetin altından; miras uğruna öz kızı ve yasak aşk yaşadığı özel şoförünün kiralık katille yaptığı akılalmaz plan çıktı.
Giriş Tarihi: 23.11.2026 15:53