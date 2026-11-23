CÜZDANA VE ARAÇ ANAHTARINA DOKUNULMADI: "GASP DEĞİL, İNFAZ"

Cinayetin ardından olay yerine gelen Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmanın seyrini değiştiren o kritik detayı fark etti. Katiller; Kayabaşı'nın cüzdanındaki paralara, kredi kartlarına ve aracının anahtarına hiç dokunmamıştı. Olay yerinde hırsızlık ya da boğuşma izi olmaması, şüphelilerin arkalarında delil bırakmamak için profesyonelce hareket etmesi, polisin "planlı bir suikast" ihtimali üzerinde durmasına neden oldu.