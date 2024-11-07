Japon deprem uzmanı Türkiye'nin en risksiz şehrini açıkladı: O il 4. bölgede İstanbul ise kıpkırmızı!
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de diri fayların sayısı 400'ü aşıyor. Olası depremlerden etkilenecek iller bölge bölge tehlike haritası ile belirtiliyor. Özellikle beklenen Marmara depremi öncesinde uzmanlar konferanslarla vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki bu kez ülkenin en risksiz şehrine dikkat çekti. O il haritada 4. bölgede İstanbul ise kıpkırmızı!
Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:06