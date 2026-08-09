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Japonya'dan Meksika'ya dünya mutfaklarına girdi! Bolu'nun 12 bin yıllık ata tohumu kapış kapış gidiyor…
Japonya'dan Meksika'ya dünya mutfaklarına girdi! Bolu'nun 12 bin yıllık ata tohumu kapış kapış gidiyor…
Bolu'nun Mengen ilçesinde, gastronomi ve tarım dünyasını heyecanlandıran tarihi bir hasat dönemi başladı. Arkeolojik bulgularla 12 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğu kanıtlanan ve "buğdayın atası" olarak kabul edilen Iza buğdayı, yürütülen özel projeler ve çiftçilere sağlanan tohum desteğiyle yeniden şahlanıyor. Genetiği binlerce yıldır korunarak günümüze kadar ulaşan, 14 kromozomlu yapısı, düşük glüten oranı ve yüksek besin değerleriyle tam bir şifa deposu olan Iza buğdayında bu yıl 55 tonluk rekor rekolte bekleniyor.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 17:05