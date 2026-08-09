Japonya’dan Meksika’ya dünya mutfaklarına girdi! Bolu’nun 12 bin yıllık ata tohumu kapış kapış gidiyor…

Günümüz endüstriyel tarımının getirdiği genetik müdahalelere ve hibrit tohumlara adeta meydan okuyan Iza buğdayı, Anadolu topraklarının en değerli mirası olarak korunmaya devam ediyor. Bolu'da yürütülen "Tohum Ambarı" projesi kapsamında yerel üreticilere sağlanan ücretsiz tohum desteği sayesinde, Iza buğdayının ekim alanı bu yıl 140 dönümden 250 dönüme kadar çıkarıldı. Doğal yöntemlerle, sıfır kimyasal ilaç kullanılarak yetiştirilen bu kadim tahıl, hem sağlıklı beslenmenin yeni gözdesi olmaya aday hem de Türk ve dünya gastronomisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.