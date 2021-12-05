JATA Avrupa kıtasının en güzel kasabalarını seçti! Listeye Türkiye’den bakın neresi girdi

Dünyanın dört bir yanında görenleri hayran bırakan birbirinden güzel kasabalar var. Türkiye coğrafyası da turistik olarak görenlerin adeta aşık olduğu birçok yere sahip. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. JATA'nın listesinde fotoğraflarda bile şaşkına çeviren güzellikte kasabalar var. Üstelik Türkiye'den de bir kasaba bu listeye girdi. İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası.

Muhteşem kasabalar sıralandı. Türk kasabası da en güzellerden biri oldu. İşte liste... 30. Gura Humorului / Romanya



Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

29. Kotor / Karadağ



Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

28. Ohrid / Makedonya



En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

27. Monsanto / Portekiz



Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.