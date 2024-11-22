Trend Galeri Trend Yaşam KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" adlı kapsamlı bir araştırma yaptı. KADEM'in "Şiddete Seyirci Kalma!" sloganlı kampanyasının temelini oluşturan araştırma sonuçları KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da katıldığı tanıtımda açıklandı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:41
KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle önemli bir araştırmaya imza attı. "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" ismi ve 'Şiddete Seyirci Kalma' sloganı verilen kapsamlı incelemelerin detaylarını KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu dün İstanbul Sarayburnu'daki Sepetçiler Kasrı'nda kamuoyu ile paylaştı.

KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

ESKİYE GÖRE FİZİKİ ŞİDDET AZ

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, araştırma ilgili "Eskiye göre dizilerde fiziki şiddetin yüzde 8 olarak yer aldığını gördük. Eskiye göre dizilerde fiziki şiddetin daha az olduğunu düşünüyoruz ve bu sevindirici bir şey. Muhtemelen RTÜK'ün düzenlemeleri, toplumsal farkındalık ve STK'ların çalışmalarının etki ettiğini görüyoruz" dedi.

KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

Bayraktar, "Biz yapımcısından, senaristinden, izleyicisinden, devlet kurumlarından işin ilgilisi olan her tarafın, her kurumun ve kişinin bu konuda daha farkındalığının artmasını ve daha dikkatli davranmasını istiyoruz. Eğer toplumda kadının daha saygın, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesini istiyorsak ilk başta insanları çok etkileyen medya yapımlarının, içeriklerinin bu konuda temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

"İLGİLİ KURUMLARA ARAŞTIRMAMIZ ÜZERİNDEN ÇAĞRIMIZ OLACAK"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayıp bir yıl boyunca ekranlarda yer alacak bir kamu spotu hazırladıklarını belirten Bayraktar, "Kamu spotu ile beraber 55 temsilciliğimizde yaptığımız araştırmanın sonuçlarının anlatılacağı ve bunlar üzerinden çeşitli projeler için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

Tabii ki ilgili kurumlara araştırmamız üzerinden çağrılarımız da olacak. Oluşturacağımız toplumsal farkındalıkla bu yapımcıların bir noktada çeki düzen vermek zorunda hissedeceklerini biliyoruz. Toplum ne isterse medyada bunu veriyor. İlk noktada toplumsal farkındalığın ve talebin oluşması için uğraşıyoruz. Bir yandan da RTÜK'ün ilgili düzenlemelerini sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA