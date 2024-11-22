KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı
KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" adlı kapsamlı bir araştırma yaptı. KADEM'in "Şiddete Seyirci Kalma!" sloganlı kampanyasının temelini oluşturan araştırma sonuçları KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da katıldığı tanıtımda açıklandı
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:41