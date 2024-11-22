KADEM’den yayın araştırması: Eskiye göre şiddet azaldı

Bayraktar, "Biz yapımcısından, senaristinden, izleyicisinden, devlet kurumlarından işin ilgilisi olan her tarafın, her kurumun ve kişinin bu konuda daha farkındalığının artmasını ve daha dikkatli davranmasını istiyoruz. Eğer toplumda kadının daha saygın, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesini istiyorsak ilk başta insanları çok etkileyen medya yapımlarının, içeriklerinin bu konuda temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.