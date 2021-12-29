Trend Galeri Trend Yaşam Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram'dan o hallerini paylaşınca...

Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram'dan o hallerini paylaşınca...

Dünyanın kimi ülkelerinde kadın askerler orduya dahil edilmiyor. Bazı silahlı kuvvetler ise gerek nüfuslarının az olması gerek böyle bir yasak bulunmaması sebebiyle kadın askerleri de silah altına alıyor. Kadın askerlerin varlığı ise zaman zaman tartışılabiliyor. Sosyal medya özellikle de Instagram üzerinden kadın ordu mensupları tarafından paylaşılan bu görüntüler infiale neden oldu. Dünyanın en büyük ordularında askerlik görevinde bulunan kadınların sivil hayat ya da askeri üniforma altında paylaştıkları fotoğraflar tartışmalara yol açtı. ABD, Norveç, İsrail... Bazı fotoğraflar gerçekten de şaşkına çeviren cinsten. Sosyal medya bu trend görüntüleri konuştu.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:42 PAYLAŞ