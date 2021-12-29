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Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram'dan o hallerini paylaşınca...

Dünyanın kimi ülkelerinde kadın askerler orduya dahil edilmiyor. Bazı silahlı kuvvetler ise gerek nüfuslarının az olması gerek böyle bir yasak bulunmaması sebebiyle kadın askerleri de silah altına alıyor. Kadın askerlerin varlığı ise zaman zaman tartışılabiliyor. Sosyal medya özellikle de Instagram üzerinden kadın ordu mensupları tarafından paylaşılan bu görüntüler infiale neden oldu. Dünyanın en büyük ordularında askerlik görevinde bulunan kadınların sivil hayat ya da askeri üniforma altında paylaştıkları fotoğraflar tartışmalara yol açtı. ABD, Norveç, İsrail... Bazı fotoğraflar gerçekten de şaşkına çeviren cinsten. Sosyal medya bu trend görüntüleri konuştu.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:42
Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram’dan o hallerini paylaşınca...

Çekinmeden en özel hallerini bile sosyal medya üzerindne paylaştılar. Kadın askerler ortalığı karıştırdı. Bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram’dan o hallerini paylaşınca...

Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram’dan o hallerini paylaşınca...

Kimilerine ise tepki var! (Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten)

Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram’dan o hallerini paylaşınca...

Askerliğin ciddiyetine zarar verdikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde!

Kadın askerlerin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Instagram’dan o hallerini paylaşınca...

İşte büyük yankı uyandıran dünyanın farklı ordularında görev yapan kadın askerlerin olay pozları!

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