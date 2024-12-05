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Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

40 yaşındaki avukat Halise K. Cezaevinde müvekkiliyle görüşme şaptı. Gardiyanlar ise mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı. Tutuklu kişinin üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıktı. Olay sonrası tutuklanan avukatın sözleri ise şaşkınlık yarattı…

DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:50
Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

Duyanları şaşkına çeviren olay Konya'da yaşandı. 40 yaşındaki avukat Halise K. Pazartesi günü E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlardan olan müvekkiliyle görüşme yaptı.

Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

Gardiyanlar, avukatın görüşme yaptığı mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı. Mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıktı.

Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

1 gram bonzai ham maddesinden yaklaşık 150 gram uyuşturucu elde edebileceği anlaşıldı. Açılan soruşturma kapsamında avukat Halise K.'nin evine operasyon yapıldı. Evdeki aramada 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain çıktı.

Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

'BANA İFTİRA ATIYOR'
Gözaltına alınan avukat Halise K., salı günü sevk edildiği mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

Suçlamaları kabul etmeyen Halise K., ifadesinde, ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Avukatlık ücretimi kabul etmediği için, davasına bakmayacağımı söyledim.

Bunun için bana iftira atıyor. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait. Bana daha önce poşeti verdi ve bir süre sonra geri alacağını söylediği için evimde tutuyordum" dedi.

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