Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!

Suçlamaları kabul etmeyen Halise K., ifadesinde, ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Avukatlık ücretimi kabul etmediği için, davasına bakmayacağımı söyledim.

Bunun için bana iftira atıyor. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait. Bana daha önce poşeti verdi ve bir süre sonra geri alacağını söylediği için evimde tutuyordum" dedi.