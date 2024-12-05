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Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!
Kadın avukat cezaevi görüşünde öyle bir şey yaptı ki: Kendini parmaklıkların diğer tarafında buldu!
40 yaşındaki avukat Halise K. Cezaevinde müvekkiliyle görüşme şaptı. Gardiyanlar ise mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı. Tutuklu kişinin üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıktı. Olay sonrası tutuklanan avukatın sözleri ise şaşkınlık yarattı…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:50