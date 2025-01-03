Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...

Dosya kapsamında ortaya çıkan yeni görüntülerde de O.A'nın kadınlar tuvaleti önünde nişanlısı D.K'nın kolundan tutup, kısa süreli tartışma yaşadığı, bunun üzerine olay yerine gelen görevlilerin tuvaletin önünde durmaması gerektiğini, başka bir alanda konuşabileceklerini söylediği, karşılıklı tartışmanın ardından da tarafların kavga ettiği görülüyor. A.C.C, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.