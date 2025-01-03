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Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...
Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...
Konya'da bir eğlence mekânına nişanlısıyla birlikte gelen O.A'yı (30) darp ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi A.C.C. (31) hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde O.A'nın kadınlar tuvaleti önünde nişanlısı D.K'nın kolundan tutup, kısa süreli tartışma yaşadığı, bunun üzerine olay yerine gelen görevlilerin tuvaletin önünde durmaması gerektiğini söylediği, çıkan tartışmanın akabinde de tarafların kavga ettiği görülüyor. A.C.C., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:37