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Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...

Konya'da bir eğlence mekânına nişanlısıyla birlikte gelen O.A'yı (30) darp ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi A.C.C. (31) hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde O.A'nın kadınlar tuvaleti önünde nişanlısı D.K'nın kolundan tutup, kısa süreli tartışma yaşadığı, bunun üzerine olay yerine gelen görevlilerin tuvaletin önünde durmaması gerektiğini söylediği, çıkan tartışmanın akabinde de tarafların kavga ettiği görülüyor. A.C.C., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:37
Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...

Olay, 11 Kasım tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. O.A., nişanlısı D.K. ve arkadaşları ile birlikte eğlence mekanına gitti. İddiaya göre O.A. lavaboya giden nişanlısına eşlik etti.

Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...

Çift kadınlar tuvaleti önünde beklerken yanlarına gelen görevliler O.A'ya kadınlar tuvaleti önünde beklememesi gerektiğini, giriş-çıkışı engellediğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.A'nın vücudunda kırıklar oluştu. Gözaltına alınan işyeri görevlisi A.C.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Mekanın kapı karşılama görevlisi A.C.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Kadınlar tuvaletinin önünde tartıştı! Güvenlik görevlisi kemiklerini kırdı! İşte cezası...

Dosya kapsamında ortaya çıkan yeni görüntülerde de O.A'nın kadınlar tuvaleti önünde nişanlısı D.K'nın kolundan tutup, kısa süreli tartışma yaşadığı, bunun üzerine olay yerine gelen görevlilerin tuvaletin önünde durmaması gerektiğini, başka bir alanda konuşabileceklerini söylediği, karşılıklı tartışmanın ardından da tarafların kavga ettiği görülüyor. A.C.C, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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