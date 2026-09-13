Kafanızdaki ses bir türlü susmuyorsa bunu deneyin! Sadece 15 dakikada bakın ne oluyor

UNUTMA

Bir yazar olarak bunu ben de çok yaşadım. Ne kadar istesem de tek bir cümle yazamadığım günler oldu. Hatta bazen bir daha yazamayacağımı düşündüm. Sonra başka bir gün oturdum, sayfalarca yazdım. O günleri fazlasıyla telafi ettim. Bugün dönüp baktığımda 11 kitap olmuş, yazdıklarım 30'a yakın dile çevrilmiş. Bu yüzden bir gün yazamadığınızda, bunu yapamayacağınızı düşünmeyin. O gün olmamıştır. Yeniden oturun, yeniden deneyin. Yazmak bana çok şey öğretti. Siz de duygularınızı yazın. Üzüldüğünüzü, özlediğinizi, söyleyemediğinizi anlatın. Cümlelerinizin güzel olup olmadığına takılmayın. Önce kendinize açık olun.