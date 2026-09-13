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Kafanızdaki ses bir türlü susmuyorsa bunu deneyin! Sadece 15 dakikada bakın ne oluyor
Kafanızdaki ses bir türlü susmuyorsa bunu deneyin! Sadece 15 dakikada bakın ne oluyor
Canımızı sıkan bir olayı kafamızda tekrar tekrar düşünmek yerine yazıya dökmek, ne hissettiğimizi ve bizi neyin üzdüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Araştırmalar, duygu ve düşünceleri yazmanın zihni toparlayabildiğini ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini destekleyebildiğini gösteriyor
Giriş Tarihi: 13.09.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 08:21