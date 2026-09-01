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Kağıthane'de pes dedirten hırsızlık! Mağazadan çaldığı çantayı iade edip parasını istedi
Kağıthane'de pes dedirten hırsızlık! Mağazadan çaldığı çantayı iade edip parasını istedi
Kağıthane'de mağazadan çanta çalarak çıkan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüp ürünü 1 gün önce satın aldığını öne sürerek parasını istedi. Güvenlik kamerasının incelenmesiyle çantayı çaldığı ortaya çıkan kadın, kaçarken iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak mağazaya götürülürken yeniden kaçtı. İş yeri sahibi Mikail Aslan, "Abla birazcık hırçın olduğu için annem bırakıyor, babam peşinden koşuyor. Bu sefer babam da bırakıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 11:11