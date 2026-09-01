Kağıthane’de pes dedirten hırsızlık! Mağazadan çaldığı çantayı iade edip parasını istedi

İşte ben hırsız mıyım. Ben dolandırıcı mıyım. Niye inanmıyorsunuz. Sattığınız malın arkasında neden durmuyorsunuz' diyor. Bu ablamız ürünü çaldı ve kamera kayıtlarında çaldığını ispatlayınca hemen kaçmaya çalışıyor. Onun ardından annem ve babam tutup içeri atıyor ki polis gelmesini beklemek için. Abla birazcık hırçın olduğu için annem bırakıyor, babam peşinden koşuyor. Bu sefer babam da bırakıyor, 'Allah'ından bulsun' deyip" diye konuştu.