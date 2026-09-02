Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

DÜŞME ANI KAMERADA

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğul'un düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği, Oğul'un durumunu kontrol ettiği, yaşadıkları panik, daha sonra da ekiplerinin olay yerine geldiği anlar görülüyor.

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