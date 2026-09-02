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Kağıthane'de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Nisa Nur Oğul (26), hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulundu. Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı ve akşam saatlerinde rezidansa geldiğini belirlendi. Oğul'un düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:18
Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

Kağıthane'de dün saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne rezidansta yüksekten düşme olayı meydana geldiği yönünde ihbar yapıldı.

Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemelerinde binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

DAİREYİ UYGULAMA ÜZERİNDEN KİRALAMIŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu.

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Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul olduğu tespit edildi.

Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

Polis ekipleri Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirledi. Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un saat 05.00 sıralarında 14'üncü kattaki dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğü belirlendi.

Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

DÜŞME ANI KAMERADA

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğul'un düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği, Oğul'un durumunu kontrol ettiği, yaşadıkları panik, daha sonra da ekiplerinin olay yerine geldiği anlar görülüyor.

Kağıthane'de acı olay: 14'üncü kattan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti! | Video

Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Oğul'un cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Nisa Nur Oğul'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti
Kağıthane’de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAĞITHANE