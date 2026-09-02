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Kağıthane'de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti
Kağıthane'de rezidans faciası! 14’üncü katından düşen 26 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti
Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Nisa Nur Oğul (26), hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulundu. Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı ve akşam saatlerinde rezidansa geldiğini belirlendi. Oğul'un düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:18