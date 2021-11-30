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Kâhin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Günümüzde olan koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehaneti tekrardan dünyanın gündemine oturdu. İşte Baba Vanga'nın 2023 yılı kehaneti…

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:27
Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Dünya tarihinin en büyük kâhinleri arasında yer alan Baba Vanga'nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Daha önce koronavirüs salgını, Putin'in Rusya devlet başkanı olacağı, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok gerçekleşen olayı bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. 2021 yılının bitime günler kala ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 yılı ile ilgili kehaneti ortaya çıktı. İşte Baba Vanga'nın korkutan o kehaneti…

Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

BABA VANGA TEKRARDAN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE! 2021 YILI KEHANETİ ORTAYA ÇIKTI

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.

İşte Baba Vanga'nın 2021 yılı ve önümüzdeki yıllar için kehanetleri;

Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağ'ın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü doğru çıktı.

Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

1996'da 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga, Balkanların 'Nostradamus'u olarak biliniyor. İngiliz The Sun'ın haberine göre Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 85 oranıyla doğru çıktığı belirtiliyor.

Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Baba kehanetinde, bildiğimiz haliyle Avrupa'nın 2016 yılı sonunda 'varoluşunun biteceğini' söylemişti.

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