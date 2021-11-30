Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Dünya tarihinin en büyük kâhinleri arasında yer alan Baba Vanga'nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Daha önce koronavirüs salgını, Putin'in Rusya devlet başkanı olacağı, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok gerçekleşen olayı bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. 2021 yılının bitime günler kala ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 yılı ile ilgili kehaneti ortaya çıktı. İşte Baba Vanga'nın korkutan o kehaneti…