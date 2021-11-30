Kâhin Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı: İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Dünya tarihinin en büyük kâhinleri arasında yer alan Baba Vanga'nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Daha önce koronavirüs salgını, Putin'in Rusya devlet başkanı olacağı, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok gerçekleşen olayı bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. 2021 yılının bitime günler kala ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 yılı ile ilgili kehaneti ortaya çıktı. İşte Baba Vanga'nın korkutan o kehaneti…
BABA VANGA TEKRARDAN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE! 2021 YILI KEHANETİ ORTAYA ÇIKTI
Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.
İşte Baba Vanga'nın 2021 yılı ve önümüzdeki yıllar için kehanetleri;
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.
Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağ'ın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü doğru çıktı.
1996'da 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga, Balkanların 'Nostradamus'u olarak biliniyor. İngiliz The Sun'ın haberine göre Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 85 oranıyla doğru çıktığı belirtiliyor.
Baba kehanetinde, bildiğimiz haliyle Avrupa'nın 2016 yılı sonunda 'varoluşunun biteceğini' söylemişti.