Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme:4 eğitimci hakkında soruşturma izni

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istenmişti. Hakkında dava açılan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.