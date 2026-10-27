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Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme:4 eğitimci hakkında soruşturma izni
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme:4 eğitimci hakkında soruşturma izni
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu silahlı saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Saldırı anında öğrencileri korumak yerine okulu terk ettikleri ve ihmalleri bulunduğu belirlenen okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 14:25