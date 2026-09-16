Kahvaltı saatiniz yaşamınızı etkiliyor olabilir! 1 saat geciktirmek...

Yeni bir araştırma, beslenmede sadece ne yendiğinin değil, gıdaların hangi saatte tüketildiğinin de sağlık üzerinde belirleyici olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması (NHANES) kapsamında 40 yaş ve üzeri 31 binden fazla bireyin beslenme alışkanlıklarını ve sağlık kayıtlarını yaklaşık on yıl boyunca takip etti.