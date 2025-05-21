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Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…
Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…
Sabah kahvaltısında hamur işiyle birlikte kahve içmek vücudunuzu adeta sabote ediyor. Hemen hemen her beyaz yakalının kahvaltı tercihi güne kafein ve karbonhidratla başlamak oluyor. Ancak bu kombinasyon sabahları yaşadığınız enerji düşüşün en büyük sebebi.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:38