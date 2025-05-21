Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

İlginç bir şekilde, kısa vadeli kafein alımı insülin hassasiyetini azaltabilirken, uzun vadeli orta düzeyde kahve tüketimi glikoz metabolizmasını iyileştirebilir. Bu kafein paradoksu, kahve içenlerin bu geçici kan şekeri dalgalanmalarına rağmen tip 2 diyabet oranlarının daha düşük olmasının nedenini açıklar.

42 yaşındaki yazılım geliştiricisi James Wilson, bu etkiyi bizzat deneyimledi. "İyi uyumama rağmen neden saat 10:00'da enerjim düşüyor, anlayamıyordum. Doktorum, sabah kahve rutinimi değiştirmemi önerdi. Siyah kahveye ve protein bazlı bir kahvaltıya geçmek, enerji düşüşlerimi tamamen ortadan kaldırdı."