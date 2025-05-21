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Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

Sabah kahvaltısında hamur işiyle birlikte kahve içmek vücudunuzu adeta sabote ediyor. Hemen hemen her beyaz yakalının kahvaltı tercihi güne kafein ve karbonhidratla başlamak oluyor. Ancak bu kombinasyon sabahları yaşadığınız enerji düşüşün en büyük sebebi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:38
Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

Austin Tıp Merkezi'nde kafein ve karbonhidratın sabahları birlikte tüketilmesinin vücuda etkileri üzerine bir araştırma yapıldı. Endokrinolog Dr. Melissa Richards, "Kafein tüketimi geçici olarak insülin hassasiyetini azaltır, bu da hücrelerinizin insüline, yani kanınızdaki glikozu uzaklaştıran hormona, verimli şekilde yanıt vermediği anlamına gelir," diye açıklıyor.

Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

Araştırmalar, yaklaşık 500 mg kafein (yaklaşık dört fincan kahve) tüketmenin, kafein alınmayan günlere kıyasla yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde %8'lik bir artışa yol açabileceğini gösteriyor. Bu etki, kahveye şekerli eklemeler yapıldığında özellikle belirgin hale geliyor.

Sabahları kahvenizi karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerle birlikte tükettiğinizde kan şekeri düzenleme sisteminize çift yönlü bir saldırı gerçekleşir.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Bu, vücudunuza çelişkili mesajlar vermek gibidir," diyor. "Kafein, vücudunuza kana glikoz salması talimatını verirken, karbonhidratlar insülin üretimini tetikler. Saatler sonra, bu genellikle fazla insülinin dolaşımda kalmasına ve kan şekerinizi çok düşük seviyelere çekmesine neden olur."

Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

Kahve Alışkanlığınızın Enerji Düşüşlerine Neden Olduğunu Gösteren Belirtiler

Tüketimden yaklaşık 2-3 saat sonra şu semptomlara dikkat edin:

Ani yorgunluk veya uyuklama
Sinirlilik veya ruh hali değişiklikleri
Konsantrasyon zorluğu
Baş ağrısı veya hafif baş dönmesi

Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

İlginç bir şekilde, kısa vadeli kafein alımı insülin hassasiyetini azaltabilirken, uzun vadeli orta düzeyde kahve tüketimi glikoz metabolizmasını iyileştirebilir. Bu kafein paradoksu, kahve içenlerin bu geçici kan şekeri dalgalanmalarına rağmen tip 2 diyabet oranlarının daha düşük olmasının nedenini açıklar.

42 yaşındaki yazılım geliştiricisi James Wilson, bu etkiyi bizzat deneyimledi. "İyi uyumama rağmen neden saat 10:00'da enerjim düşüyor, anlayamıyordum. Doktorum, sabah kahve rutinimi değiştirmemi önerdi. Siyah kahveye ve protein bazlı bir kahvaltıya geçmek, enerji düşüşlerimi tamamen ortadan kaldırdı."

Kahve ve karbonhidratı birlikte tüketenler yandı! Etkilerini duyunca sabah rutininizi gözden geçirmek isteyeceksiniz…

Sevdiğiniz sabah kahvenizden vazgeçmeniz gerekmez. Bunun yerine şu yaklaşımları deneyin:

Kahveyi karbonhidratlar yerine protein ve sağlıklı yağlarla eşleştirin
Sabah kahvenizden sonra kısa bir yürüyüş yapın
Kahvenizi kahvaltıdan 1-2 saat sonra içmeyi düşünün
Kahvenizin yanında su içerek susuz kalmamaya özen gösterin