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Kalbinizi zırh gibi koruyun! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hayati reçeteyi verdi: Kalp krizi riskini %39 azaltmak için…
Kalbinizi zırh gibi koruyun! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hayati reçeteyi verdi: Kalp krizi riskini %39 azaltmak için…
Günde sadece 5-6 kat merdiven çıkmak, kalp krizi ve damar hastalıklarından ölüm riskini %39'a varan oranlarda azaltıyor. Spor salonuna gitmeden ömrü uzatan, kas kaybını ve kardiyovasküler hastalıkları önleyen bu basit egzersizi günlük hayatınıza dahil edin.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 09:13